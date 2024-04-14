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沙市拖車無家可歸者社區 5月關閉

編譯組／綜合報導
Camp Resolution是以拖車聚集為特色的無家可歸者社區，沙加緬度市府決定於5月中旬關閉。（截自Camp Resolution IG）
Camp Resolution是以拖車聚集為特色的無家可歸者社區，沙加緬度市府決定於5月中旬關閉。（截自Camp Resolution IG）

沙加緬度市決定，一個以拖車緊密聚集為特色的無家可歸者社區「Camp Resolution」，將於5月中旬關閉。

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，沙市助理經理拉拉（Mario Lara）於3月28日發信給租賃上述地點的沙加緬度安全地組織（Safe Ground Sacramento, Inc.）。儘管空氣受到汙染，一項允許民眾住在該地點拖車內的州府文件將於6月1日到期。因此，市府下令所有居民在5月16日之前搬離該區。

安全地組織人員梅林（Mark Merin）表示，他正試圖說服市府，允許居民在這個2英畝的地點多留一段時間；如果不行，也希望市府在5月16日驅逐日期後，在北沙加緬度開設另一個安全停車場（供拖車進駐）。

市府發言人史旺森（Tim Swanson）表示，市府已與梅林會面，討論開設新安全停車場的可能性。他表示，市府仍致力於幫助無家可歸者與所有可用資源聯繫，並與社區合作夥伴合作，探索應對持續無家可歸危機的新方法。

市府在2022年與中央谷（Central Valley）水資源委員會簽署了一項豁免協議，允許民眾在該地點露營，但禁止他們在帳篷裡露營，因為存在氣體汙染。水資會當時表示，由於車輛底盤離地，所以車輛內的人對此類汙染無害。然而，一些人仍然住在帳篷裡，促使地方檢察官威脅要起訴該市，現在已無人在該地點的帳篷裡居住。

中央谷水資會表示，最終關閉Camp Resolution是市府的決定；並承諾與市府合作，尋找不受氣體汙染影響的替代地點。

那麼，這些居住在拖車裡的無家可歸者，新的停車場點可能在何處開設？沙加緬度蜂報指出，可能會在該市於2021年公布文件中的一個地點，該文件列出了幾個北沙加緬度市擁有的空置地點，包括Eleanor、Traction Ave以及Lexington St、Dixieanne Ave，這兩地距離Camp Resolution不到2英里，目前仍然空置。

依據市政工程主管2022年在市議會提出的估計，將這兩地轉為拖車停放區的費用約40萬至160萬元。不過，該市始於7月1日的新財年預算有5800萬元赤字，市議會可能不會批准這項支出。

代表該區的市議會成員（暫時任命）陶邵安（Shoun Thao）則表示，已要求市府提供Camp Resolution的數據，包括在那裡居住一段時間後有多少人獲得住房；收到數據後，將決定是否要在該區開設新的安全停車場。

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