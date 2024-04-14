沙加緬度音樂饗宴 活動豐富多元 熱鬧一夏

Sol Blume是沙加緬度年度的R&B、靈魂和嘻哈音樂節，訂5月3日至5日舉行 。（截自活動官網）

今年夏天，多項音樂活動將在沙加緬度地區舉行。根據已公布的表演者陣容，活動豐富而多元，部分熱門音樂節的門票甚至已售罄 ，有些活動則可免費參加。

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）彙整5月至9月重要活動的資訊如下，提供有興趣者參考。

Sol Blume

5月3日至5日舉行，地點在Discovery Park。這是沙加緬度年度R&B、靈魂和嘻哈音樂節，領銜者有Snoh Aalegra、Kaytramine和SZA。音樂節最便宜的門票已售罄；三天的一般入場票為279元。其他門票級別包括：快速入場門票369元，包括快速入場和專用洗手間和商品店排隊；VIP票499元；此級別完售後，票價將增至549元。

Elk Grove Spring Music Festival

5月11日舉行，地點在Elk Grove的Laguna Town Hall露天劇場，Noel Goudin將是領銜表演者。活動從中午到下午7時，另有美食卡車、啤酒和葡萄酒及烈酒花園。一般入場票55元起，10至17歲兒童為35元，5至9歲兒童20元；VIP門票，包括桌子和招待帳篷，每張85元。

Country In The Park

5月17日至18日舉行，地點沙加緬度會展中心（Cal Expo）。由電台主辦的第24屆「Country in the Park」音樂節，領銜者包括Brantley Gilbert和Dustin Lynch等。根據官網，活動將有排舞課程、機械公牛、斧頭投擲及30多輛美食卡車等。兩天的一般入場票價為85元；兩天的Pit Pass售價為230元，可讓參與者進入舞台前方區，並享有私人酒吧。VIP票價為290元，可快速入場，進入休息室，享用免費晚餐，並使用室內洗手間和獨家酒吧。

Bottlerock訂5月24日至26日舉行，三天的門票已售罄，但可以233元購買周五或周日的一天票。（截自活動官網）

Bottlerock

5月24日至26日舉行，地點在納巴谷會展中心（Napa Valley Expo）。今年的Bottlerock音樂節將有Stevie Nicks、Megan Thee Stallion等表演者。三天的門票已售罄，目前可以233元購買周五或周日的一天票。

Concerts In The Park

5月3日至7月2日的每周五舉行晚上，地點在沙加緬度Cesar Chavez Plaza。依Downtown Sacramento網站描述，Concerts in the Park被稱為「加州 最大、歷時最長的免費音樂節」。今年參與演出的藝術家包括Destroy Boys、Royel Otis等。

Sad Summer Festival 2024

7月11日舉行，地點在沙加緬度The Backyard。這個慶祝巡演五周年的音樂節，將有Mayday Parade、The Maine等樂隊參與，一般入場票從59.5元起，5歲以下兒童不能入場。

California State Fair加州博覽會

訂7月12日至28日，在沙加緬度會展中心舉行，每天都有不同藝人表演。州博會免費入場，但有25元的保留座位，尚未公布今年音樂會的表演陣容。

Farm-To-Fork Festival

訂9月20日和21日在沙加緬度的Capitol Mall舉行，這場「農場至餐桌」的音樂美食節免費，也尚未公布演出陣容。

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