聖荷西急難救助協會 僑教中心舉辦園遊會

北加州聖荷西 台灣海外僑界急難救助協會20日將在金山灣區 僑教中心舉行園遊會，為灣區僑胞提供一站式了解急難救助相關知識與資源的機會。遊園會免費入場，並有免費贈品發放。

此次遊園會大廳攤位包括：急救示範、西醫義診、中醫義診、蔬食安全、心理諮商、簡易求生術、醫美（含燒燙傷）、遠紅外線保健、阿茲海默症協會、聖荷西市急難救助須知、聖他克拉拉縣急難救助組織、法律諮詢、旅遊保險、保險理財、蘭花義賣。

舞台區將展示養生氣功、八段錦、詠春拳、元極舞、瑜珈及伸展操。在童玩區，小朋友可以體驗美勞活動，還有龍年燈籠發放，以及100份童玩物品免費贈送。A-LUU Mart、Ami廚房、阿美廚房、以及美而美，則將在美食區為遊客提供台灣美食。

受中華民國僑務委員會委託，北加州聖荷西台灣海外僑界急難救助協會於2018年成立，為台灣僑胞、旅外國人、度假打工青年及留學生，在當地不幸發生意外傷亡、疾病、失竊等急難時，提供關懷救助，解其燃眉之急，旨在強化關懷服務能量，促進海內外國人交流與互動，提升台灣國際能見度。

時間：4月20日上午10時至下午2時

地點：南灣僑教中心