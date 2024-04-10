布里德批破壞住房建設 佩斯金斥無稽之談

針對市長布里德批評破壞住房建設的說法，市議長佩斯金反駁，市長的政治言論純屬無稽之談。圖為他在華埠舉行競選市長起跑記者會。（記者劉先進／攝影）

針對市長布里德批評破壞住房建設的說法，剛剛宣布參選金山市長的市議長佩斯金 (Aaron Peskin)反駁，市長的政治言論純屬無稽之談。他的政績有目共睹。過往歷史不僅包含可負擔房，還支持住房和鄰里關係。自首次當選以來，他在金山創造超10萬個住房單位。

今年金山市長競選角逐激烈，佩斯金和希望連任的布里德施政綱領，在解決住房短缺方面，是兩人交鋒的主戰場。

布里德曾批評佩斯金，是個「不要在我家後院」(not in my backyard, NIMBY)的保護主義者，破壞住房建設，受夠了他的詭計。

佩斯金表示，市長的政治言論純屬無稽之談，他的政績有目共睹。他不僅支持可負擔房，還支持住房和鄰里關係。領導了東部社區的重新分區，建造了1萬多個單元住房。還領導亨特斯角造船廠（Hunters Point Shipyard）的重新分區和開發協議，帶來超過1萬3000個單位。

「我尊重像華埠 這樣的社區，保護他們的建築不被拆毀，不希望租戶被驅逐。市長只是利用了我做的有利於社區的事情。但她忽略一個事實，我自從首次當選以來，在金山創造超10萬個住房單位。」

佩斯金說，他在3月的初選中提出五年來的第一個可負擔房債券提案A，將為4500名工薪階層提供房屋，並得到70%的選民的支持。

他還將啟動一項馬歇爾計畫，為不符合低收入 住房條件但又無法負擔市價豪宅的家庭，提供中產階級住房，利用不會增加稅收的延稅融資 ，為至少1萬5000名中產階級建可負擔房。