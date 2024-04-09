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加州住房計畫 聖縣多市未達標

記者葛歆睿╱聖他克拉拉縣報導
聖荷西過去五年，一年內最多建造1710套住房，遠低於目標。圖為位於PATH Villas at 4th Street的可負擔住房項目。（本報檔案照）
聖荷西過去五年，一年內最多建造1710套住房，遠低於目標。圖為位於PATH Villas at 4th Street的可負擔住房項目。（本報檔案照）

聖荷西焦點報報導，聖他克拉拉縣幾乎所有城市在實現州住房目標方面進展緩慢。

每八年，加州就會決定需要建造多少房屋才能跟上人口成長。這筆錢被分配到各個地區、縣和市。該縣的大多數城市都在努力實現住房目標，行業專家表示，他們將繼續苦苦掙扎，特別是在可負擔住房方面。

到2031年，聖他克拉拉縣所有城市需要12萬8773套新住房，其中7萬2848套必須是可負擔住房，或低於該地區收入中位數的120%。2023年，聖他克拉拉縣一個四口之家的地區平均收入為18萬1300元。

為了實現加州規定的住房目標，聖他克拉拉縣每年需要幫助建造約1萬6096套住房，其中9106套必須是可負擔住房。但在過去的五年裡，每年建造的數量僅超過1000套，距離實現目標相差甚遠。

在聖他克拉拉縣所有15個城市中，只有三個城市已接近2031年住房目標所需的速度：吉爾羅伊、蒙特塞雷諾和摩根山。但沒有一個能夠接近可負擔住房目標。

為了實現加州規定的住房目標，聖他克拉拉縣最大的城市聖荷西需要在2031年之前每年建造7775套住房。在過去的五年中，聖荷西一年內最多建造1710套住房。

大多數城市的住房增長遠低於平均值。聖他克拉拉市的房屋產量在2020年達到頂峰，當時庫存增加了1432套住房，接近到2031年實現1萬1632套總體目標所需的1454套。

其他城市，如庫比蒂諾、巴洛阿圖和薩拉度加，多年來根本沒有建造任何住房。聖他克拉拉縣15個城市中，有9個城市的住房計畫獲得批准。庫比蒂諾、洛斯蓋圖、蒙特塞雷諾、巴洛阿圖、聖他克拉拉市和薩拉度加尚未獲得州政府批准。聖他克拉拉縣的住房計畫也尚未獲得批准。

專家指出，建造更多住房的最大障礙是成本。聯邦、州和地方政府應該採取更多措施，創造環境，以便私人市場能夠以實現目標的速度建造住房，如補貼開發，簡化流程，和留出更多土地用於住房。

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