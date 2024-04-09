16選區平局結果 計票過程堪比電影情節

「灣區新聞集團」的統計數據顯示，羅達倫和史密提恩票差最大的地區，集中在羅達倫長期居住並曾經擔任市長的金寶市，以及史密提恩生長並曾擔任學區委員的巴洛阿圖及鄰近的洛斯阿圖市。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

加州 第16選區國會議員選舉歷時整整一個月的計票過程，曲折反覆，最後一天居然以兩名候選人平局，史無前例的三人出線進入11月的大選來結局。整個過程堪比電影情節，吸引了全美的目光。包括NBC、CBS、FOX電視台、「紐約時報 」等在內的全國性媒體都對此做了詳細報導。日前，更多有關這場選舉計票的細節露出水面，讓人可以一窺究竟。

加州初選自2012年轉換成不分黨派人人皆可參選，得票最多的前兩名進入最終大選的「叢林初選制度」(jungle primary system)以來，還沒有出現過三位候選人最終角逐國會議席的狀況。只有在州議會議席的選舉中出現過類似平局。

因此，本次16選區的選舉結果一公布，提前出線的候選人前聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）就在社媒上說：「這是在加州16選區買彩票的好時候！」

之前州議會選舉的平局是2016年的時候出現在共和黨人李爾（Marco Antonio Leal）和自由意志黨人布魯諾（Baron Bruno）之間。兩人當時都沒有正式參選，因而名字沒有出現在選票上，但都獲得了32票，進入了下一輪的選舉。他們的對手，民主黨人伯克（ Autumn Burke）最後以壓倒性的6萬7691票贏得了最終的選舉。

但像本次16選區這樣兩位正式參選人都獲得大量選票的情況下，完全打平的狀況還是首次。

在3月5日投票日晚舉行的競選觀看派對上，候選人之一，聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian)基於當時自己的領先優勢，過早地宣布自己已經成功出線，還和在場的支持者進行了慶祝活動。但在接下來的10天內，隨著郵寄選票陸續抵達，另一候選人加州眾議員 羅達倫（Evan Low）的票數開始逐漸增長，慢慢追到第二位。在此之後的兩周內，羅達倫和史密提恩的排名至少來回交錯了6次。計票最後一周，一些因為簽名錯誤而需要確認的選票也最終被確認。

聖他克拉拉縣在上周二完成計票的時候，羅達倫還領先史密提恩1票。結果第二天，聖馬刁縣就宣布在周二晚些時候確認了最後一張選票，這張選票選擇了史密提恩。