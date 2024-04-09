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全美最熱就業市場前十名 科技和金融前哨城市表現佳

全美最佳咖啡城市 聖荷西意外奪亞軍

編譯組╱綜合報導
「最佳咖啡城市 」排名根據每個城市一杯卡布奇諾的平均價格，聖荷西出人意料獲選美國最佳咖啡城市第二名。（取自臉書）
「最佳咖啡城市 」排名根據每個城市一杯卡布奇諾的平均價格，聖荷西出人意料獲選美國最佳咖啡城市第二名。（取自臉書）

說起美國最受歡迎的咖啡城市，人們肯定會想到星巴克（Starbucks）的故鄉西雅圖和咖啡館雲集的舊金山。然而現在，聖荷西人不僅可以說 「拿著我的啤酒」（hold my beer），還可以加上 「拿著我的卡布奇諾」（hold my cappuccino）。

據信使報（Mercury News）報導，在房地產數據公司 Clever 的美國最佳咖啡城市（Best Coffee Cities）排名中，這座矽谷城市位居第二，僅次於俄勒岡州波特蘭市。前五名依次是聖地牙哥（第三）、丹佛（第四）和舊金山（第五）。西雅圖竟然排名第十，次於康乃狄克州哈特福市（Hartford, Connecticut）和羅德島州普羅威登斯市（Providence, Rhode Island）。

Clever的 「最佳咖啡城市 」排名是根據每個城市一杯卡布奇諾的平均價格來排序的，聖荷西的卡布奇諾平均價格實際上為 5.96 元，在前 50 名中排名第三，僅次於西雅圖和明尼亞波利斯。不過，這座城市的咖啡因含量可能比你想像的要高得多。

2021 年，阿肖魯（Be'Anka Ashaolu）與妹妹梅西（Jeronica Macey）在聖荷西市中心開了一家 Nirvana Soul 咖啡店。她說：「聖荷西的咖啡社區和咖啡文化在過去幾年中得到了長足的發展，我很高興看到我們也能參與其中。這裡有一些咖啡公司已經經營了很長時間，其中許多公司的咖啡在全國都享有盛譽。」

在調查結果中，聖荷西獲勝的最大因素似乎是咖啡店的激增：每 10 萬居民中就有 29.6 家咖啡店，高於排名中的任何其他城市，比 12.6 家的平均水平高出 135%。聖荷西市內的咖啡店數量約為 300 家，如果將範圍擴大到聖他克拉拉縣，數量可能會翻倍。當然，這其中不乏得來速（drive through）星巴克，但也不乏當地最受歡迎的咖啡店，如 Nirvana Soul、Voyager Craft Coffee、Academic、Philz，以及金寶市的 Orchard Valley Coffee、洛斯蓋圖的 Great Bear 等等。

聖荷西在咖啡烘焙店數量上稍顯落後，每 10 萬居民擁有 0.9 家咖啡烘焙店（略高於全國 0.7 家的平均水平）。但這種情況很快就會改變。Nirvana Soul 的阿肖魯指出，他們的首席烘焙師伊根（ Alex Egan）去年參加了美國烘焙錦標賽。

因此，請繼續享用第二杯咖啡，再點一杯拿鐵，或者來一杯高級咖啡。現在，這已經成為公民的驕傲了。

咖啡 聖荷西 西雅圖

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