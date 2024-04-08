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分心駕駛全美年奪逾3500命 聖縣加強宣導

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
2021年全美有3522人因「分心駕駛」導致的車禍喪生。(Alexander Boucher/Unsplash)
2021年全美有3522人因「分心駕駛」導致的車禍喪生。(Alexander Boucher/Unsplash)

4月是「全美分心駕駛關注宣導月。」聖他克拉拉縣日前宣布，將透過加強教育和道路執法來引起對「分心駕駛」這一危險行為的關注。

加州在2006年通過了第一部不可以在駕駛中手持電話的法律，只能通過外放話筒和語音指令打電話。而18歲以下的駕駛在任何情況下都不可以打電話。在這項法令通過的第一年，加州交通事故的死亡率下降了20%，也就是700人。「全美高速公路安全管理局」的數據表明，「分心駕駛」占全國致命車禍發生原因的8%。

本次長達一個月的宣導，會通過社媒平台以及101高速路沿線廣告牌這樣的方式，來提醒司機「專注駕駛」。宣導活動在官方網站上鼓勵司機宣誓會聚焦在道路上，關掉所有可能導致分心的設備，同時鼓勵家人和朋友也保證專注駕駛。

縣警長強森（Bob Jensen)表示，要做到這些並不容易，但是確實是可以做到的。他說：「放下手。不管有什麼事，等你到達目的地的時候還會在那裡。把這當作是一個可以救命的改變：眼不離路，手不離方向盤。好好開車。」

用手機打電話、傳簡訊，吃喝，和車裡的乘客交談，調節音響、娛樂或是導航系統，諸如此類會讓司機的注意力從安全駕駛上偏離的活動都屬於「分心駕駛。」

「加州高速公路巡警的數據」顯示，2018年到2022年期間有超過2000起發生在聖他克拉拉縣的車禍與「分心駕駛」有關。而NHTSA的數據顯示，2021年全美有3522人因「分心駕駛」導致的車禍喪生。這一數字被認為是嚴重低估了，因為很多時候很難認定司機在車禍前一秒究竟有沒有分心。

預防「分心駕駛」的建議包括：需要傳簡訊時，先靠邊把車停在安全的地帶；拜託車上其他乘客幫助回覆電話或簡訊；開車時不要瀏覽手機應用；如果做不到開車不碰手機，就乾脆把電話放在後備箱、手套箱裡或是後座上。

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