柏克萊高速公路發生槍擊 1人受傷

警察調查現場圖片。（NBC Bay Area YouTube 截圖）

加州 公路巡邏隊（CHP）正在調查5日在柏克萊的第80號州際公路上發生的一起高速公路槍擊 事件及其相關事故。

事件發生在第80號州際公路東行的阿什比大道（Ashby Avenue）入口匝道處。當日下午5點前，CHP 接到有關高速公路可能發生槍擊事件的電話。

NBC Bay Area新聞報導，CHP的公共資訊官員、警官巴克利 (Andrew Barclay) 說：「我們最終發現的是一輛發生過車禍的車輛，而且在事故發生之前，這輛車上的受害者似乎是在匝道上被槍擊中的。」

加州交通局的攝影機拍攝到了事發現場。可以看到那輛撞上護欄的銀色轎車。衛生防護中心告訴NBC，駕駛這輛銀色轎車的人因受傷被送往醫院，車內的乘客沒有受傷。

巴克利解釋，根據他們收集的資訊和受害者的明顯受傷情況，他們正在將此事件作為高速公路槍擊事件進行調查。

調查人員在現場搜查期間，入口匝道關閉了大約三個小時。

巴克萊表示，調查仍在進行中，CHP要求任何可能看到與此次事故相關的任何人的人撥打CHP調查舉報熱線707-917-4491。

就在上周，加州州長紐森宣布計劃在灣區 東灣的高速公路和街道周圍部署480個新的車牌讀取攝影機。

加州交通局公共事務助理副主任羅科（Matt Rocco）周六對NBC表示，加州交通局正在與衛生防護中心合作，加快發放許可，以允許在州通行權道路內安裝高速公路網路攝影機。

迄今為止，加州交通局已在屋崙安裝了超過63個高速公路攝影機，其中包括I-580上的8個攝像頭和I-880上的36個攝影機。更有66個攝影機安裝在第13號、第24號、第80號和第980號州際公路上。

羅科表示，最終，加州交通局的目標是在灣區走廊通道道路上安裝總共270個攝影機。