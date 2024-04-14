聖縣15名死囚 擬改判終身監禁

羅森表示，那些被送進死牢的人犯下的所有罪行都是可怕的，這些罪犯應該而且將會在監獄裡度過餘生。（本報檔案照）

聖他克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）正著手將15名囚犯的刑期從死刑改為終身監禁不得假釋。

羅森作為檢察官時曾支持死刑。但現在他說，他了解到問題不是一個人是否應該死，而是社會是否應該有權力判處死刑。

羅森發布新聞稿，說明他的想法和主張。「就法官和陪審團而言，他們將決定一個人死在哪裡，讓他/她的餘生將在監獄 裡度過。」羅森說，「至於那個人甚麼時候死，那將是上帝的決定。」

羅森表示，他已經對死刑作為公平有效的犯罪威懾手段失去了信心。刑事司法系統徒勞且不公平，使受害者和肇事者雙方在法律上陷入數十年的困境。

加州 自2019年3月開始已經暫停執行死刑。2020年佛洛伊德（George Floyd）被謀殺後，羅森決定停止尋求死刑，現在，他又向改革邁出了一步。

加州的一項法律允許檢察官在確定判決不再符合正義時可以對某人提出重新起訴。羅森請願將聖他克拉拉縣的15名死囚改判為終身監禁不得假釋。

羅森說：「如果今天因某人犯下某種罪行而尋求死刑不公平，那麼在20年前因犯下同類罪行而判處該人死刑也是不公平的。」

羅森表示，那些被送進死牢的人犯下的所有罪行都是可怕的，這些暴力和危險的罪犯應該而且將會在監獄裡度過餘生。

他說：「我認為，對於我們的社區來說，終身監禁沒有假釋既可以保護我們的社區，又可以加強我們的刑事司法系統，並為其奠定更堅實的基礎。」

羅森此舉獲得了全國反對死刑人士的讚賞。

致力於幫助窮人和被監禁者的公共利益律師史蒂文森（Bryan Stevenson）讚揚羅森促使這一決定的勇氣和對平等與正義的承諾。他說：「我們可以創造一個更安全、更健康和更公正的社會，沒有死刑和死刑所承載的種族偏見和偏見的歷史。 」

聖荷西 主教奧斯卡坎強調，天主教會與所有犯罪受害者站在一起，特別是令人髮指和暴力犯罪的受害者。但是，身為聖荷西主教，他也支持並讚揚羅森將死刑改判為終身監禁的決定，並稱其富有預見性和原則性。

他說：「這項決定是在尊重所有人類生命的神聖性方面向前邁出的重要一步，這是天主教社會教義的核心原則。這是呼籲從懲罰性司法轉向恢復性司法，以治癒和重建生活。」