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聖荷西擴建臨時住房 獲聯邦撥款百萬元

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
聖荷西斥資3000萬元的法拉利路臨時住房擴建項目，獲得聯邦撥款100萬元。（記者葛歆睿／攝影）
聖荷西斥資3000萬元的法拉利路臨時住房擴建項目，獲得聯邦撥款100萬元。（記者葛歆睿／攝影）

聖荷西市長馬漢和國會眾議員帕內塔（Jimmy Panetta）本周共同宣布，擴建法拉利路 （Rue Ferrari）臨時住房項目獲得聯邦撥款100萬元。

帕內塔說：「這是對這裡居民的投資，給予他們隱私、安全和尊嚴。」

聖荷西市議會去年年底投票通過，斥資3000萬元將市內最早的緊急臨時住房站點面積擴大一倍。該項目位於南聖荷西Rue Ferrari 5898號，目前以「微型住宅」的形式提供124個床位，擴建計畫將在此基礎上增加134個床位，以及洗衣區和社區中心。

除了這次獲得的100萬元聯邦資金外，擴建的其他資金來源包括：來自聖荷西普通基金（General Fund）的1150萬元；來自加州遊民住房、援助和預防補助計畫（Homeless Housing, Assistance and Prevention Grant Program）的1590萬元；來自聖荷西多源住房基金（Multi-source Housing Fund）的250萬元。

法拉利路是聖荷西過去三年建造的六個緊急臨時住房點之一。自2021年法拉利路「微型住宅」社區開放以來，已為300多人提供服務。數百人仍在等待臨時住房。

法拉利路擴建後，每年營運成本預計將從370萬元增加到520萬元。加上其他三個現有的臨時住房站點，和正在籌建的其他四個臨時住房站點，2024-25年臨時住房的年度運營成本預計為2500萬元，到2030年將增加到7000萬元。

馬漢讚揚了聖荷西緊急臨時住房計畫的早期成功。到目前為止，這些臨時住宅站點已服務了1500人，其中約一半人接著找到永久住房。而且與鄰居們對臨時住房的擔憂相反，聖荷西在臨時住房站點所在的社區中，接到的尋求服務的電話有所減少。

「這個站點有助於穩定人們的情緒並讓他們保持連結，」馬漢說。結束遊民露宿街頭現象是馬漢的首要任務之一，他已將此類緊急臨時住房地點作為其策略的核心。

城市副經理帕森斯（Omar Passons）表示，公共工程部門預計將在本月底前批准一份施工合約。新機組的建設預計將於2025年夏季完工。

聖荷西 遊民 加州

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