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北加文化大學校友會 校長王子奇到訪交流

記者楊逸辰／灣區報導
王子奇校長(前左四)拜會北加州中國文化大學校友會。（記者楊逸辰／攝影）
王子奇校長(前左四)拜會北加州中國文化大學校友會。（記者楊逸辰／攝影）

加州中國文化大學校友會餐會3日晚間在佛斯特市舉行。現任中國文化大學校長王子奇從台灣來到美國拜訪各地校友，向校友介紹學校的策略和方向，汲取校友的經驗和意見，融合校友的回饋和心得。

北加州中國文化大學校友會合影，居中為王子奇校長。（記者楊逸辰／攝影）
北加州中國文化大學校友會合影，居中為王子奇校長。（記者楊逸辰／攝影）

王子奇之前在西雅圖拜訪校友。這次來到舊金山，以後還會去休士頓和紐約。王校長說，他拜訪的目的，就是告訴校友學校的現況，學校的方向和策略，也希望聽聽校友們的意見。「現在大家這邊都發展得非常好，非常有經驗，看看策略定出來以後，看校友有什麼看法意見，可以給我們回饋。」他説。

王校長指出，美國校友會在學校發展中的角色，第一是引進外部的資源，他們有的人，有的錢，還包括相關的概念和經驗可以帶到學校來；第二，在校友和學校溝通過後，也可以回到台灣去影響到他們的母系，希望能夠讓老師瞭解到，這些都是以前他們教過的學生，在外面也都是經過很多的努力和打拚存活下來的。他們的經驗能夠用另外一個方式讓老師能夠用於指導。第三，更重要的是能夠把文大長久以來創辦的精神長久傳遞下去。

北加州中國文化大學校友會合影。（記者楊逸辰／攝影）
北加州中國文化大學校友會合影。（記者楊逸辰／攝影）

他說，文大美國的校友非常多，都非常熱情、非常懷念學校，也感念當時學校創辦人的恩情，如何去拾回這樣的一個感覺，讓現在的學生也能夠被渲染，這是他很想要去學習和做到的一個部分。

王校長曾經走訪過大陸學校，他最後還提到兩岸學生的特點，認為，大家都是華人，如果兩岸的學生可以互相融合互相學習的話，那會是最令人樂見的一件事情。

加州 舊金山 華人

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