金山性工作者攻擊女房車遊民 民眾憤怒要求嚴懲施暴者

兩名性工作者光天化日下攻擊一位女性房車遊民，一名24歲來自費爾菲德的女子被逮捕。（X平台截圖）

兩名性工作者當光天化日攻擊一名女性房車遊民 的視頻在網絡上熱傳。這段由舊金山 Shotwell街區居民錄下的短片立刻引起了民眾的憤怒。社區要求市府在事發路段安裝監控攝像，並嚴懲施暴者。

事件發生在30日下午4時50分，Shotwell街夾20街附近，視頻由居民用手機錄下。視頻中，一名穿著暴露的性工作者騎在受害者的頭上，並不斷用拳頭攻擊頭部。

女受害者擔心被報復，未公開姓名。她聲稱自己當時在車內睡覺，車門突然被兩名性工作者打開，表示要借用其房車化妝，她予以拒絕。隨後，其中一人揪住受害者的頭髮將其拉下車，並進行毆打。

受害者表示，自己被推到地上，腦後被擊打10多次，肋骨和面部也被腳踢，數天後仍感到疼痛。「她們具有攻擊性，太危險了。我要求她們離開，她們直接攻擊我。」受害者說。

居民立刻報警，警方隨後逮捕了一名24歲來自費爾菲德（Fairfield）的女子，案件正在調查當中。居民法拉哈特（Ayman Farahat）表示，攻擊事件並非偶然，只是這次被恰巧錄下。

米慎區卡普街（Capp Street）是舊金山惡名昭著的非法賣淫街區。去年警方在此布置了交通隔離欄，目的是將車流分流，減少司機與性工作者交易的機會。儘管效果顯著，但非法性交易犯罪轉移到了Shotwell街區，該事件成為Shotwell社區所面臨的新挑戰之一，日間猖狂的街頭性交易甚至造成交通堵塞。

附近居民要求市長布里德（London Breed）和該區市議員盧凱莉（Hillary Ronen）安裝16個車牌讀取器和監控攝像，目前已經有200多人在請願書上簽名。法拉哈特說：「要求警員一直在社區巡邏是不合理的，車牌讀取器能夠為警員提供可以使用的工具。」

正在競選該區市議員的錢德勒（Trevor Chandler）1日在X平台上表示，居民要求市府解決性工作者暴力的呼聲經常被忽視。

盧凱莉表示，她的辦公室正在和警方合作，為Shotwell街區安裝日光照明燈和巡邏警力，並考慮安裝類似卡普街的障礙，但提議被消防局否決。後者稱在緊急情況下兩條主要道路都會被堵塞，無法讓消防車通行。

盧凱莉還呼籲讓性工作者非刑罪化，在遠離住宅區設立允許性交易的區域。「我們可以為從事這項工作的女性提供安全的空間，讓她們遠離居民區和家庭。」

受害者表示，她明白自己停車的地方是非法的紅燈區，但這不意味著性工作者有權攻擊其他人。