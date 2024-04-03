金山性工作者攻擊女房車遊民 民眾憤怒要求嚴懲施暴者
兩名性工作者當光天化日攻擊一名女性房車遊民的視頻在網絡上熱傳。這段由舊金山Shotwell街區居民錄下的短片立刻引起了民眾的憤怒。社區要求市府在事發路段安裝監控攝像，並嚴懲施暴者。
事件發生在30日下午4時50分，Shotwell街夾20街附近，視頻由居民用手機錄下。視頻中，一名穿著暴露的性工作者騎在受害者的頭上，並不斷用拳頭攻擊頭部。
女受害者擔心被報復，未公開姓名。她聲稱自己當時在車內睡覺，車門突然被兩名性工作者打開，表示要借用其房車化妝，她予以拒絕。隨後，其中一人揪住受害者的頭髮將其拉下車，並進行毆打。
受害者表示，自己被推到地上，腦後被擊打10多次，肋骨和面部也被腳踢，數天後仍感到疼痛。「她們具有攻擊性，太危險了。我要求她們離開，她們直接攻擊我。」受害者說。
居民立刻報警，警方隨後逮捕了一名24歲來自費爾菲德（Fairfield）的女子，案件正在調查當中。居民法拉哈特（Ayman Farahat）表示，攻擊事件並非偶然，只是這次被恰巧錄下。
米慎區卡普街（Capp Street）是舊金山惡名昭著的非法賣淫街區。去年警方在此布置了交通隔離欄，目的是將車流分流，減少司機與性工作者交易的機會。儘管效果顯著，但非法性交易犯罪轉移到了Shotwell街區，該事件成為Shotwell社區所面臨的新挑戰之一，日間猖狂的街頭性交易甚至造成交通堵塞。
附近居民要求市長布里德（London Breed）和該區市議員盧凱莉（Hillary Ronen）安裝16個車牌讀取器和監控攝像，目前已經有200多人在請願書上簽名。法拉哈特說：「要求警員一直在社區巡邏是不合理的，車牌讀取器能夠為警員提供可以使用的工具。」
正在競選該區市議員的錢德勒（Trevor Chandler）1日在X平台上表示，居民要求市府解決性工作者暴力的呼聲經常被忽視。
盧凱莉表示，她的辦公室正在和警方合作，為Shotwell街區安裝日光照明燈和巡邏警力，並考慮安裝類似卡普街的障礙，但提議被消防局否決。後者稱在緊急情況下兩條主要道路都會被堵塞，無法讓消防車通行。
盧凱莉還呼籲讓性工作者非刑罪化，在遠離住宅區設立允許性交易的區域。「我們可以為從事這項工作的女性提供安全的空間，讓她們遠離居民區和家庭。」
受害者表示，她明白自己停車的地方是非法的紅燈區，但這不意味著性工作者有權攻擊其他人。
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