標準報：仇亞 成陳詩敏連任阻力

根據「標準報」報導,犯罪與仇亞是列治文區選民心頭疙瘩,將成為市議員陳詩敏競選連任的阻力。(圖取自陳詩敏臉書)

舊金山 第一區市議員競選將成為今年11月選舉中成本最高的選舉之一,並可能決定進步派代表(progressives)是否會失去市議員的實質權力。根據現任市議員陳詩敏(Connie Chan)與對手邁珍(Marjan Philhour)兩個競選團隊,陳詩敏的連任委員會已籌集12萬元、邁珍的競選委員會則籌集到15萬元。

曾任舊金山市長布里德顧問的邁珍,2020年以125票之差輸給陳詩敏。這次參選將以犯罪與公共安全問題作為競選活動的首要與中心議題。

「標準報」(The Standard)報導,為了擊敗陳詩敏而成立的委員會由「GrowSF」組織領頭,宣傳「清除康妮」(Clear Out Connie)活動,已籌集7萬2000元。

列治文區(Richmond)是一個相對安靜的住宅區,40%以上居民是亞裔 。2023年曾入選「TimeOut」雜誌全球最酷社區之列。

根據舊金山警局資料,列治文區犯罪率為全舊金山市最低。但針對亞裔的犯罪及出於族裔動機的攻擊,仍引起選民關注。民眾支持法律與秩序,並呼籲賦予警察更多權力。陳詩敏曾於2020年反對雇用更多警察。邁珍猛烈抨擊陳詩敏,並將她貼上反警察標籤。

陳詩敏在香港出生、台灣長大,中學時搬到舊金山。有關爭議性警力「撤除」(dismantle)言論引述,陳詩敏說,作為一名非英文為母語者,有時無法如她所想的清楚表達意思。她承認自己說過的話,但解釋其意思是「消除警察中的族裔主義」(dismantle the racism in the police)。

2020年在「黑人的命也是命 」(BLM)運動最激烈時期,布里德領導將警察局部分預算轉向社區投資的努力。陳詩敏與邁珍當時都支持這個想法。陳詩敏認為,預防犯罪相當重要,卻一直被忽略。

陳詩敏表示,邁珍對她的攻擊,包括社交媒體、廣告看法與其他競選材料。她說:「為何要與她戰鬥?」「為何不是為列治文區而戰?和我一起為列治文區戰鬥?」