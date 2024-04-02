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酒店改建遊民庇護所 華人喊上訴

記者王子涵╱密爾布瑞報導
由多數華人居民組成的百人抗議群體1日聚集在La Quinta酒店，表示將引用州法34條上訴，挑戰縣府的決定。（記者王子涵╱攝影）
由多數華人居民組成的百人抗議群體1日聚集在La Quinta酒店，表示將引用州法34條上訴，挑戰縣府的決定。（記者王子涵╱攝影）

中半島密爾布瑞（Millbrae）市居民社區跨越一整年的抗議，依舊沒能反轉聖馬刁縣府花費巨資、將擁有100間客房的La Quinta酒店改造成Homekey遊民庇護所的決定。縣府的決定讓社區感到失望，但沒有打消居民繼續抗爭的決心。由多數華人居民組成的百人抗議群體4月1日再次聚集在La Quinta酒店，表示將引用加州州法第34條（Article 34）上訴，挑戰縣府的決定。

聖馬刁縣議會去年9月以四比一的投票，通過La Quinta酒店改造方案，成為該縣最新的可負擔住房計畫之一。第五區縣議員賈力輝（David Canepa）是當時唯一投下反對票的議員，他在會上曾與另一縣議員穆勒（Ray Mueller）爆發口角，稱後者在玩弄政治遊戲，企圖加速投票流程。

多位密爾布瑞長期居民表示，聖馬刁縣府的決定侵害到居民的憲法權利，並決心引用州法第34條反對。該法條在1950年頒布，要求在為低收入和接受政府資助或援助的人開發的租賃住房項目時，需要經過當地公民的投票決定。

當地居民洛博斯（Karen Lobos）表示，密爾布瑞市的人口僅占全縣人口的3%，卻要求強行承擔容納30%的遊民人口，這本質上是不公平的。且失去La Quinta酒店，將對該市財政帶來嚴重影響，導致失去本就有限的零售空間。

「第34條確保在做出決定時，考慮社區的利益，確保資源得到公平分配，促進民主決策、防止歧視、維護公平原則。」洛博斯說。

居民里納爾蒂（Steven Rinaldi）表示，密爾布瑞市本計畫用作商業用地的區域被用於建造了舊金山國際機場，在這個不到3.2平方哩的小鎮僅剩下不到11%的商業用地。

華人市長馮嘉輝（Anders Fung）表示，為實現縣府規定的零遊民人口目標，每個城市都需要挺身而出，並互相尊重、相互傾聽。他表示，密爾布瑞近年在緩解遊民危機方面一直很出色，投入50多萬資金，透過臨時住房和永久性住房，幫助200名遊民。而房匙計畫（Homekey）項目規模超出城市需要，規模必須適合本地情況，不能造成工作流失，不能帶走企業和稅收。

市議員施耐德（Ann Schneider）表示，La Quinta酒店的離開將使得城市失去110萬元的旅店稅，約佔全年綜合稅收的10%，將對基礎服務如消防、交通、教育帶來嚴重影響。「縣府是否盡職調查，庇護所對城市經濟的影響？」

當地地產經紀人溫克勒（Eric Winkler）表示，遊民大部分來自於舊金山和屋崙，密爾布瑞不會為這些大城市的錯誤買單。

華人市長馮嘉輝表示，房匙計畫（Homekey）項目規模超出城市需要，顯示並不適合...
華人市長馮嘉輝表示，房匙計畫（Homekey）項目規模超出城市需要，顯示並不適合本地情況。（記者王子涵╱攝影）
由多數華人居民組成的百人抗議群體1日聚集在La Quinta酒店，表示將引用州法...
由多數華人居民組成的百人抗議群體1日聚集在La Quinta酒店，表示將引用州法34條上訴，挑戰縣府的決定。（記者王子涵╱攝影）

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