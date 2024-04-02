酒店改建遊民庇護所 華人喊上訴

由多數華人居民組成的百人抗議群體1日聚集在La Quinta酒店，表示將引用州法34條上訴，挑戰縣府的決定。（記者王子涵╱攝影）

中半島密爾布瑞（Millbrae）市居民社區跨越一整年的抗議，依舊沒能反轉聖馬刁縣府花費巨資、將擁有100間客房的La Quinta酒店改造成Homekey遊民 庇護所的決定。縣府的決定讓社區感到失望，但沒有打消居民繼續抗爭的決心。由多數華人居民組成的百人抗議群體4月1日再次聚集在La Quinta酒店，表示將引用加州州法第34條（Article 34）上訴，挑戰縣府的決定。

聖馬刁縣議會去年9月以四比一的投票 ，通過La Quinta酒店改造方案，成為該縣最新的可負擔住房計畫之一。第五區縣議員賈力輝（David Canepa）是當時唯一投下反對票的議員，他在會上曾與另一縣議員穆勒（Ray Mueller）爆發口角，稱後者在玩弄政治遊戲，企圖加速投票流程。

多位密爾布瑞長期居民表示，聖馬刁縣府的決定侵害到居民的憲法權利，並決心引用州法第34條反對。該法條在1950年頒布，要求在為低收入和接受政府資助或援助的人開發的租賃住房項目時，需要經過當地公民的投票決定。

當地居民洛博斯（Karen Lobos）表示，密爾布瑞市的人口僅占全縣人口的3%，卻要求強行承擔容納30%的遊民人口，這本質上是不公平的。且失去La Quinta酒店，將對該市財政帶來嚴重影響，導致失去本就有限的零售空間。

「第34條確保在做出決定時，考慮社區的利益，確保資源得到公平分配，促進民主決策、防止歧視、維護公平原則。」洛博斯說。

居民里納爾蒂（Steven Rinaldi）表示，密爾布瑞市本計畫用作商業用地的區域被用於建造了舊金山 國際機場，在這個不到3.2平方哩的小鎮僅剩下不到11%的商業用地。

華人市長馮嘉輝（Anders Fung）表示，為實現縣府規定的零遊民人口目標，每個城市都需要挺身而出，並互相尊重、相互傾聽。他表示，密爾布瑞近年在緩解遊民危機方面一直很出色，投入50多萬資金，透過臨時住房和永久性住房，幫助200名遊民。而房匙計畫（Homekey）項目規模超出城市需要，規模必須適合本地情況，不能造成工作流失，不能帶走企業和稅收。

市議員施耐德（Ann Schneider）表示，La Quinta酒店的離開將使得城市失去110萬元的旅店稅，約佔全年綜合稅收的10%，將對基礎服務如消防、交通、教育帶來嚴重影響。「縣府是否盡職調查，庇護所對城市經濟的影響？」

當地地產經紀人溫克勒（Eric Winkler）表示，遊民大部分來自於舊金山和屋崙，密爾布瑞不會為這些大城市的錯誤買單。