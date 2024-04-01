聖荷西五聖宮 保護傳承中華文化

「五聖宮」館藏醒獅頭。（記者徐蓓蓓╱攝影）

「中華歷史文化協會（Chinese Historical & Cultural Project)」1987年由黃瓊香（Gerrye Wong)和江羅麗婉（Lillian Gong-Guy)在聖荷西 市成立，旨在宣揚和保護華裔美國人的歷史和文化。協會保留了現今矽谷一帶及灣區有關華人 移民的珍貴歷史，舉辦中華文化相關活動，並為華裔學子提供獎學金。

協會籌建並負責運營位於聖荷西歷史公園園區內的「華裔美國人歷史博物館 （The Chinese American Historical Museum)」, 又稱「五聖宮。」

「中華歷史文化協會」元老羅伯健表示，最初「五聖宮」1888年建於聖荷西海因倫鎮（Heinlenville）, 即今天的聖荷西日本城（Japan Town)地區，是聖荷西曾經五個華埠之中的最後一個。海因倫鎮的名字來自於一位叫做海因倫（John Heinlen)的德國移民。1887年聖荷西市場街(Market Street)華埠大火以後，海因倫幫助當時被禁止擁有土地的華人重新建立了家園。

當時的「五聖宮」被用作教室，教授兒童書法和中華文學經典；同時也作為社區議事集會之處；還充當過路旅客的臨時旅館。二樓則是一座廟宇，供奉著五位尊神—財神、關公、觀音、天后以及廣東地方神明。「五聖宮」內精雕細琢的木刻和鍍金的祭壇都來自廣東。宮內還有鼓、鍾、絲綢屏風等物。

「五聖宮」及海因倫鎮產物在1931年因海因倫家族企業的破產被收歸聖荷西市所有。市府決定拆除一部分建築修建公共事業設施。華人組織協勝堂（Hip Sing Tong）籌措資金、雇用律師希望能保護「五聖宮」免於拆除。官司曲折，持續了18年之久。

1941年12月，聖荷西市決定公開拍賣「五聖宮」建築。華人社區請願要求推遲出售並將此建築保留為歷史古蹟。地方報紙也支持保護這座建築。市議會最終決定不再出售，並將其轉變為一個華人組織來管理。

但到了1945年， 「五聖宮」建築因為惡意破壞和年久失修，被認定建築結構不安全，釘上木板封閉起來。市議會經過考慮提出3個選項：第一，以1美元一年的價格出租給華人社區，前提是華人社區必須承諾支付修繕所有建築結構問題的費用；第二，修繕並將其作為歷史古蹟保留；第三，拆除。遺憾的是，最終所有的努力都未成功。「五聖宮」在1949年5月拆除。

原「五聖宮」的祭壇，傢俱和一部分門樓被保留，由聖荷西市收藏。1970年代初，這些文物被轉運到聖荷西凱利公園（Kelly Park)內的「歷史博物館（History Park）倉庫，成為博物館藏的一部分。市議會在1972年批准復原「五聖宮。」「華裔美國婦女俱樂部（CAWC)」在1978年舉辦多次募款活動籌資，並為項目建立了一隻基金會。

1985年修建聖荷西費爾蒙酒店（Fairmong Hotel)的過程中，在市場街華埠舊址發現了大量華埠的遺物。公眾對興建博物館保存和展示這些歷史文物的興趣變得更加強烈。在這樣的背景下，「中華歷史文化協會」作為非營利組織而誕生，倡導在聖荷西歷史博物館的園區內重建「五聖宮」，聚焦和傳承聖塔克拉拉山谷一帶華人的歷史和文化。