米慎灣富人區建遊民住房 居民報警激增

由非營利組織HomeRise運營的可負擔住房項目，四層住宅共有141個單元，於2022年底開業，曾被譽為是遠離田德隆區的混合住宅典範。(取自HomeRise官網）

位於甲骨文球場（Oracle Park）和大通球場之間的米慎灣（Mission Bay），是舊金山 一個年輕富有活力的富裕社區，然而居住在其中一座公寓大樓的居民近日在頻繁報警。他們聲稱街對面新開放的遊民 永久性住房內，正發生「數百起」暴力和令人不安事件。

由非營利組織HomeRise運營的可負擔住房項目，四層住宅共有141個單元，於2022年底開業，曾被譽為是遠離田德隆區的混合住宅典範。

根據該區警局和市議員麥德誠（Matt Dorsey）辦公室的數據，在過去的幾個月裡，撥打311、911和HomeRise前台電話的次數激增至1166個，其中656起與報警有關。其中160個為屬於最高等級A級的電話，屬於「可能對生命造成直接威脅，或對財產造成重大損失的破壞」。

居民投訴的事件包括，公開吸毒、打破玻璃、公開性行為等。警局表示，在過去的一年時間里，該區域發生121起鬥毆報警，其中20起涉及槍支和刀具。

而街對面的高級公寓Madrone大樓於2011年開業，一居室的房價 為100萬元，三室兩廳的房價高達290萬元。

在此居住了12年的特奇安（Deanna Terzian）表示：「這給社區的居民造成巨大的痛苦，更改HomeRise的位置至關重要。」

長期以來，舊金山將有毒癮、精神疾病和無家可歸的人口安置在田德隆區，造成田德隆成為全美臭名昭著的糟糕社區。市長布里德（London Breed）主張將更多的人平均安置在全市其他社區，幫助弱勢群體擺脫田德隆的氛圍。然而類似的項目往往會遭到當地社區的強烈反對。

在28日市議會的支持性住房聽證會上，憤怒的米慎灣、南市場區的居民批評市府官員，要求HomeRise驅逐問題居民，會議在嘈雜的起哄聲、噓聲中結束。

麥德誠建立雇用私人安保，為可負擔房提供額外幫助。但可負擔住房部發言人科恩（Emily Cohen）表示，這會需要每年6000多萬的額外花銷，並且私人安保沒有接受衝突降級等培訓。她堅持，解決長期遊民危機的方法仍然是建造更多的可負擔住房。這一觀點遭到現場觀眾強烈的反對。