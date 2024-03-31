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芬太尼吸食者頻竊冰淇淋店 最愛這口味

編譯組╱綜合報導
舊金山一冰淇淋店成為芬太尼吸食者每日「零元購」對象。（美聯社）
舊金山一冰淇淋店成為芬太尼吸食者每日「零元購」對象。（美聯社）

據「舊金山標準報」（The San Francisco Standard）報導，舊金山芬太尼（fentanyl）使用者似乎養成了洗劫海耶斯谷（Hayes Valley）一家冰淇淋店的習慣。該店經理稱，他們每天都會從店裡的冰櫃裡偷走五到十品脫冰淇淋。

Hayes街的 Salt & Straw 冰淇淋店是來自俄勒岡州的一家冰淇淋店，以其古怪的季節性口味而聞名。但最近，店長柯蒂斯（Brennan Curtis）告訴「標準報」，該店正被越來越多的糖魔圍攻，每天都會遇到偷冰淇淋的賊。有的一次就偷了五品脫（pints），其中很多人還是慣犯。

他說，注意到他們最喜歡的口味是巧克力布朗尼（Chocolate Gooey Brownie），其次是鹼麥芽巧克力屑曲奇麵團（Salted, Malted Chocolate Chip Cookie Dough）。每品脫售價為 12.95 元，這意味著商店每天可能會因失竊損失價值約 120 元的產品。

柯蒂斯在談到舊金山街道的現狀時說：「這些年來，我看到情況越來越糟。我想，我已經筋疲力盡了。」

冰淇淋、糖果和其他含糖食品最近被發現是舊金山非法夜市的最愛。小販們出售的旅行袋裡裝滿了甜食，比毒販們轉移芬太尼的速度還快。

研究表明，鴉片類（opioid）藥物的使用與糖的攝入量密切相關。許多吸毒者告訴「標準報」，糖可以幫助他們克服戒斷症狀（withdrawals）。眾所周知，芬太尼的藥效比其他藥物更短，這導致吸毒者為了避免劇烈疼痛而尋求更頻繁的快感。

柯蒂斯說，他有家人曾與毒癮作鬥爭，他認為這些渴望是他店裡失竊的主要原因。

他說，他經常發現海耶斯谷附近的小巷裡到處都是空冰淇淋盒。柯蒂斯說，當小偷進入他的商店時，他通常不得不安慰顧客，甚至勸說那些比較忠實的顧客不要追趕小偷。

不過，犯罪問題並非 Salt & Straw舊金山分店獨有。據「俄勒岡人報」（Oregonian）報導，在該公司的創始地波特蘭，共同所有人Kim Malek曾在 2022 年威脅要將公司遷出該州，原因是擔心安全問題。

柯蒂斯說，之前的一位經理採取了更大膽的方式來阻止小偷，在小偷離開店前對他們進行了人身限制。但尤其是最近，柯蒂斯說他已經不抱希望了，他通常會讓小偷一走了之，甚至不會報警。

舊金山 俄勒岡州

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