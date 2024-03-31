金山公園春日歡樂 喜迎復活節

活動現場遊樂項目。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山 康樂與公園局（San Francisco Recreation and Parks）30日在Crocker Amazon 公園舉辦「春日歡樂」（Spring Fling）活動，家長和孩子們一同慶祝春天和復活節 的到來。

現場有許多休閒娛樂的活動歡迎人們的參與，包括公園中的嘉年華遊樂設施、兒童遊戲、尋找復活節彩蛋活動、攀岩運動牆壁、本地藝術和手工藝品。

復活節，又稱主復活日，是基督教重要節日之一。 由教會定爲北半球春分月圓後的第一個星期日，如果月圓那天剛好是星期天。復活節則推遲一星期。因此復活節可能在從3月22日到4月25日之間的任何一天，今年是3月31日。

但現今許多與復活節相關的民間風俗，都不是起源於基督教。在美國，與復活節相關的物品有復活節兔和復活節彩蛋。傳說復活節彩蛋是復活節兔發送的，有些人喜歡在蛋上畫各種各樣的鬼臉或花紋，這樣的民間風俗都不是起源於基督宗教。