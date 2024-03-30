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硅谷亞洲藝術中心 展出侯寧新作

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉市報導
侯寧與他的新作「四月的山丘」。（硅谷亞洲藝術中心提供）
侯寧與他的新作「四月的山丘」。（硅谷亞洲藝術中心提供）

硅谷亞洲藝術中心於3月30日至4月17日舉辦「春和四月：侯寧油畫展」，展出40幅精彩油畫，其中半數是一年來的新作。

侯寧是一位能讓春天停留的畫家，他用一支妙筆，把春天最動人的瞬間全都牢牢定格在畫布上。不光是春色，他筆下的海浪、丘陵、秋園、靜物，都煥發著春天的光彩，凝聚了生命的力量。

侯寧出身於上海一個文藝氛圍濃厚的醫生家庭，畢業於上海美專，1983年赴美留學，入舊金山藝術學院（今藝術大學，Academy of Art University），1989年成為該校第一位華人油畫教授。偶然的機緣讓他迷上偏遠的加州小鎮樂居，從1992年定居於此，深耕油畫。

自2017年始，硅谷亞洲藝術中心為侯寧先後舉辦過七次個展，主題分別是「獨行」、「樂居」、「西體中用」、「侯寧2020」、「春回大地」、「少年心事」和「怒放的生命」，引起廣泛關注和熱烈反響。今年是第八次。雖然年年主題不同，但侯寧雄闊的筆力、豐沛的用色和濃烈的情緒是一以貫之的。

硅谷亞洲藝術中心副館長徐心如介紹，今年展出侯寧傾心創作的加州州花，美麗而熱烈，顯示出他燃燒般的激情。

展覽於3月30日下午2時30分開幕，侯寧本人出席。地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95035. 免費入場及停車。詳情請詢：4082482698。

加州 舊金山 華人

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