華埠幼兒樂園 明年在市府提供日托

華埠幼兒樂園52周年慶典表彰傑出人士，並宣布明年將在市府設立分園，提供日托服務。（記者李怡／攝影）

在社區內有著良好服務口碑的非營利機構，華埠 幼兒樂園（Chinatown Community Children's Center，簡稱CCCC）將於明(2025)年在舊金山 市政府內增設幼兒園，為市政府員工的適齡兒童提供幼兒託管教育服務。

CCCC日前迎來了52周年慶祝盛會。舊金山灣區的多個知名機構，社區僑領，和民選官員們到場慶祝 。 當天慶祝現場除了表彰傑出人物，也籌集善款。

舊金山地檢長謝安宜向一直以來為灣區幼兒教育做出傑出貢獻的人士頒發賀狀。獲社區服務獎者包括呂羅婉雯、方美仙，榜樣獎伍慧玲等。

舊金山市政府內原有一所幼兒園，在疫情期間停辦。華埠幼兒樂園院長鄺彭惠貞表示，華埠幼兒樂園已獲批准，將在原址設立分園。依市府要求，優先招收市府員工、附近工作的市府雇員的適齡子女。如有多餘名額， 會再向社區居民開放。

新園預計招募40名學員，其中托兒班8至9人，低收入 家庭免費入讀。 華埠幼兒樂園位於華埠企李街，成立於1972年，是舊金山市現存最久的非營利早期教育中心之一，已為灣區3000多個家庭提供雙語雙文化護理和教育。其中超過80%的兒童來自低收入家庭。