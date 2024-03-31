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沙市大型投資計畫包括希爾頓飯店等 盼喚回人潮

記者江碩涵／沙加緬度報導
沙加緬度市府想要推動的開發計畫案，主要以15街、K街交叉口的停車場土地為主，目前建商規畫將建為一棟350間客房、28樓高的希爾頓飯店。（翻攝自Google地圖）
沙加緬度市府想要推動的開發計畫案，主要以15街、K街交叉口的停車場土地為主，目前建商規畫將建為一棟350間客房、28樓高的希爾頓飯店。（翻攝自Google地圖）

根據ABC10報導，沙加緬度市府推出一個在市中心、加州州政府旁邊的鐵路站場大型投資計畫，內容包括一家全新的希爾頓飯店、凱薩醫療機構園區以及對老沙加緬度城區水岸投資計畫。目前這個計畫仍在推展中，尚未有確切的進度表，部分資金動用狀態也尚待議會通過。

沙加緬度市中心合作組織執行董事奧爾特（Michael Ault）負責這項大型開發案。他表示，疫情爆發前大約有7萬名州府工作人員每天通勤到市中心，在市中心吃午餐並光顧當地零售商。

奧爾特說，疫情後，現在大約只有三分之一的員工回到辦公室，因此沙加緬度市中心的經濟並不如以往，因而市中心合作組織要努力改變策略。

他表示，在家工作的態勢可能會持續下去，大家也都意識到這一點，因此要如何才能吸引更多人進入市中心，重點應該是住房、娛樂，讓人有想要進城的驅動力。

沙加緬度市中心合作組織替市中心66個街區內，近200名業主、400多家企業提供服務。該組織日前在Safe Credit Union 會議中心舉行大型投資案說明會，並概述了這項大型投資案的優先事項，包括飯店、醫療機構園區等規畫，沙加緬度市長史坦伯格（Steinberg）也到場說明。

史坦伯格表示，市中心的未來是無限的，沙加緬度市目前仍努力想創建一支美國職業足球大聯盟球隊。

史坦伯格相信，今年年底前，沙加緬度市將有一個「主要投資者」會在鐵路站附近建造一座專業足球場。

史坦伯格說，目前市府想要推動的開發計畫案主要以15街、K街交叉口的停車場土地為主，這塊土地已被大型建商租用，這個位置是會議中心正對面，目前建商規畫將建為一棟350間客房、28樓高的希爾頓飯店。他說，除此之外市府也打算開發老沙加緬度城區水岸投資計畫，進行現代化改造工程。

史坦伯格表示，沙加緬度市有1億美元尚未分配使用的「飯店稅」基金，根據城市法規，選民2022年通過了N提案，擴大了基金範圍，這筆基金將用來促進經濟發展、旅遊業或以其他方式促進當地經濟。

他表示，他將提議市議會批准其中 4000萬美元用在老沙加緬度城區水岸投資計畫的現代化改造工程，由於疫情導致飯店入住率急劇下降，這項計畫當年被擱置，他將會再提一次，另外也將提議將部分資金用在15街、K街交叉口的大型飯店開發案之中。這項投資案仍正在進行中。

投資 疫情 足球

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