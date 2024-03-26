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租賃低迷 金山辦公室空置率創新高

編譯組／綜合報導
舊金山的寫字樓租賃市場2024年第一季度依然低迷。（取自官網）
舊金山的寫字樓租賃市場2024年第一季度依然低迷。（取自官網）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，本月，舊金山的寫字樓空置率再創新高，攀升至36.6%，租賃活動依然低迷。

根據房地產經紀公司「世邦魏理仕」（CBRE）的初步數據，空置率比去年年底上升了1個百分點，比2023年第一季度的29.4%大幅上升。與疫情開始時的2020年第一季度的4%低點相比，現在的空置率上升了九倍。

第一季度的租賃活動為130萬平方英尺，低於上一季度的200萬平方英尺，也略低於去年第一季度。目前平均租金為68.35美元，每平方英尺每年下降1美元，降幅為1.3%。與疫情之前相比，租金下降了近四分之一，但仍是全國最高的。

空置的寫字樓拖累了市中心的經濟和城市預算，加劇了當地零售商的困境，並助長了業主尋求低稅率的浪潮。

世邦魏理仕「科技觀察中心」（Tech Insights Center）執行主任安河內（Colin Yasukochi）稱也有一些積極的跡象： 潛在租戶正在尋求總計 600 萬平方英尺的辦公空間，高於去年年底的420萬平方英尺。相比之下，疫情病爆發前的需求為680萬平方英尺。

「舊金山寫字樓市場正開始走出長達四年的低迷期，」他在一份聲明中說，「雖然重新平衡供求關係還需要很多年，但我們已經開始看到積極的跡象。」

支付處理公司 Adyen簽訂了本年度迄今為止最大的租約，從 Pinterest 轉租了Brannan街505號15萬平方英尺的辦公樓。

根據安全公司 Kastle的數據，舊金山寫字樓的回歸率仍然停滯不前，約為疫情前水平的45%。這一數字在過去一年中一直持平。

「寫字樓回流仍是舊金山更具活力的一大障礙，我們看到越來越多的寫字樓租戶簽署了新的租約，這表明他們更願意重新回到舊金山。然而，由於雇主及其員工對公共安全和經營成本仍心存顧慮，這種態勢仍有些脆弱，」安河內說。

他說：「目前，額外的硬性規定不太可能大幅增加辦公室的出勤率，相反，蓬勃發展的經濟將激發更多的人希望在辦公室工作，並更好地融入下一個增長周期。」

舊金山 疫情 租金

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