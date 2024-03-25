我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社群博主吹捧改善失眠、便秘 保健品掀補鎂潮

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

北加州客家同鄉會 分享道地美食

記者徐蓓蓓╱密爾比達報導
客家同鄉會新舊會長交接。呂玉貞（右）接替張常春(左)成為新任會長。中為賴銘琪。（記者徐蓓蓓╱攝影）
客家同鄉會新舊會長交接。呂玉貞（右）接替張常春(左)成為新任會長。中為賴銘琪。（記者徐蓓蓓╱攝影）

加州客家同鄉會24日在金山灣區僑教中心舉辦2024年年會及新春聯歡。會上進行了理事會改選和新舊會長、理事交接。呂玉貞接替張常春成為新任會長。同鄉會還準備了道地客家美食同鄉親分享。

駐舊金山經濟文化辦事處賴銘處長琪暨夫人雲雯蓁，南灣華僑文教中心主任莊雅淑，僑務秘書許彩鳳，僑務委員李文雄暨夫人，僑務諮詢委員林美蓮、鄭光志、陳松、陳建芬、黃偉悌，台灣貿易公司鄒長青主任，環宇珠算學術學會謝秀枝會長等出席了年會。

年會在祥獅獻瑞德表演中拉開序幕，來賓紛紛為兩隻祥獅投餵紅包。接著全體與會人員在同鄉會理事帶領下大合唱「客家本色。」現場還祝福耄耋長者，請85歲以上的長者先行用餐，為90歲以上的長者發放紅包。其中黃茂雄兄妹都年過90，身體硬朗，得到現場來賓誇讚為「人瑞。」

現任會長張常春表示，上次年會因為疫情關係，還是通過網路會議的方式舉行，沒有機會和所有的鄉親面對面交流，缺乏了親切感。之前自己去銀行，偶遇一位客家鄉親，對方說自己好想念客家菜，可是在灣區不容易吃到道地的客家菜。所以當天有特意準備筍乾、控肉、炒米粉、千層糕這類客家美食和大家分享。

賴銘琪表示，自己的母親就是客家人，有著客家女人勤儉持家的傳統美德。他回憶，小時候家境不寬裕，母親常做手工貼補家用，卻堅持要送四個小孩去上私立中學。小時候自己常常質疑為什麼要這麼做，長大後才明白母親的堅持。

莊雅淑稱讚客家雞酒和湯圓的美味，感謝客家鄉親通過客家會支持僑務活動，在海外傳承客家文化。

新任會長呂玉貞感謝鄉親的支持，表示將秉持客家同鄉會宗旨、加強聯絡鄉親，促進鄉親聯誼，為同鄉謀福祉，發揚客家固有文化，建立一個和樂的大家庭。

聯歡會現場還表演了客家「採茶舞」、「桃花開」民謠、「十八姑娘，花樹下」等節目。

客家美食大受歡迎，長者先行。（記者徐蓓蓓╱攝影）
客家美食大受歡迎，長者先行。（記者徐蓓蓓╱攝影）
年過9旬的黃茂雄兄妹獲讚「人瑞。」 （記者徐蓓蓓/攝影）
年過9旬的黃茂雄兄妹獲讚「人瑞。」 （記者徐蓓蓓/攝影）

灣區 加州 疫情

上一則

灣區資深記者、華裔作家WILLIAM GEE WONG 新書發布

下一則

金山人語／「可以交換名片嗎？」

延伸閱讀

逛台灣夜市什麼小吃必買？這個美食登最多人點名：肯定要吃

逛台灣夜市什麼小吃必買？這個美食登最多人點名：肯定要吃
灣區人口外流放緩 舊金山去年正成長

灣區人口外流放緩 舊金山去年正成長
台灣美食 登Netflix節目Somebody feed Phil

台灣美食 登Netflix節目Somebody feed Phil
串聯台美醫界力量 商擬成立人才庫推動

串聯台美醫界力量 商擬成立人才庫推動
北美洲台灣人醫師協會舊金山灣區起跑 串聯台裔醫師及醫界力量

北美洲台灣人醫師協會舊金山灣區起跑 串聯台裔醫師及醫界力量

熱門新聞

現場照片顯示，公交站被完全損毀，肇事車輛是一輛白色奔馳SUV，頭部嚴重變型。(ABC 7電視新聞截圖）

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

2024-03-18 16:09
圖為巡邏的安全大使。（傑塔尼供圖）

兒子宿舍驚魂被逼瘋 柏克萊加大家長自掏腰包雇保全

2024-03-22 19:58
美國產芭樂抵達北加仍非常新鮮，價格實惠只要每磅3.99元，但果實風味與甜度較低。（記者孫愛薇／攝影）

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

2024-03-24 02:20
舊金山消費者狀告精品品牌愛馬仕，控訴其強迫顧客在購買柏金包前必須先買店內其他商品。（美聯社）

欲買柏金包被拒 舊金山消費者告愛馬仕

2024-03-21 14:58
徐任生進口多種芭樂品種，台灣紅心芭樂、紫芭樂、墨西種土芭樂、帝王芭樂以及甕仔芭樂都在其中。（受訪者提供）

華裔農夫種出芭樂 對決進口貨

2024-03-24 02:19
傑佛遜地懶是大型、已滅絕的食草哺乳動物，成年後大約有牛那麼大，長達三米，重量為 2200至2425磅。（聖他克魯茲自然歷史博物館提供）

超神奇 小學生在北加聖他克魯茲山裡發現古代樹懶化石

2024-03-22 19:19

超人氣

更多 >
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑
夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」

夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」