北加州客家同鄉會 分享道地美食

客家同鄉會新舊會長交接。呂玉貞（右）接替張常春(左)成為新任會長。中為賴銘琪。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加州 客家同鄉會24日在金山灣區 僑教中心舉辦2024年年會及新春聯歡。會上進行了理事會改選和新舊會長、理事交接。呂玉貞接替張常春成為新任會長。同鄉會還準備了道地客家美食同鄉親分享。

駐舊金山經濟文化辦事處賴銘處長琪暨夫人雲雯蓁，南灣華僑文教中心主任莊雅淑，僑務秘書許彩鳳，僑務委員李文雄暨夫人，僑務諮詢委員林美蓮、鄭光志、陳松、陳建芬、黃偉悌，台灣貿易公司鄒長青主任，環宇珠算學術學會謝秀枝會長等出席了年會。

年會在祥獅獻瑞德表演中拉開序幕，來賓紛紛為兩隻祥獅投餵紅包。接著全體與會人員在同鄉會理事帶領下大合唱「客家本色。」現場還祝福耄耋長者，請85歲以上的長者先行用餐，為90歲以上的長者發放紅包。其中黃茂雄兄妹都年過90，身體硬朗，得到現場來賓誇讚為「人瑞。」

現任會長張常春表示，上次年會因為疫情 關係，還是通過網路會議的方式舉行，沒有機會和所有的鄉親面對面交流，缺乏了親切感。之前自己去銀行，偶遇一位客家鄉親，對方說自己好想念客家菜，可是在灣區不容易吃到道地的客家菜。所以當天有特意準備筍乾、控肉、炒米粉、千層糕這類客家美食和大家分享。

賴銘琪表示，自己的母親就是客家人，有著客家女人勤儉持家的傳統美德。他回憶，小時候家境不寬裕，母親常做手工貼補家用，卻堅持要送四個小孩去上私立中學。小時候自己常常質疑為什麼要這麼做，長大後才明白母親的堅持。

莊雅淑稱讚客家雞酒和湯圓的美味，感謝客家鄉親通過客家會支持僑務活動，在海外傳承客家文化。

新任會長呂玉貞感謝鄉親的支持，表示將秉持客家同鄉會宗旨、加強聯絡鄉親，促進鄉親聯誼，為同鄉謀福祉，發揚客家固有文化，建立一個和樂的大家庭。