上選人造雞肉 米其林餐館推廣喊卡

「上選食材公司」不再與舊金山名廚的合作推廣產品。(Upside Foods臉書)

柏克萊 的「上選食材公司」(Upside Foods)是全球首批在實驗室中製造雞肉的企業之一，它原本與舊金山 名廚合作，每月一次在一家米其林餐館推廣產品，日前公司宣布停止這項活動。

灣區 至少有兩家人造雞肉公司，除了上選以外，還有阿拉米達市的「好肉公司」(Good Meat)。2023年3月，聯邦食品與藥物管理局FDA和美國農業部USDA核准兩家公司把人造肉銷售給消費大眾。舊金山名廚克倫(Dominique Crenn)開設的克倫吧(Bar Crenn)是家高級的餐館，去年8月起開始提供以上選食材的人造雞肉做出的晚餐。

不久前彭博社刊出一篇貶損上選人造雞肉的文章，內容根據的資訊來自一位上選的前任員工，但文章中並沒有公開此人是誰。那位離職員工指出，上選在實驗室中培植的雞肉，其實只是繁殖類似雞皮的細胞，所含的膽固醇和重金屬鉛比正常的雞肉高，而且那款稱為「生物反應器」(bioreactor)的機器是汙染的溫床，因為要徹底清洗實在太困難。

上選食材的執行長瓦雷蒂(Uma Valeti)隨即以書面反駁彭博社的報導，但公司最後仍宣布不再與克倫吧做每月一次的品嘗會，改用巡迴活動(traveling events)的方式推廣，合作的大廚包括克倫與其他有名的烹飪大師。最後一次在克倫吧舉行的推廣晚餐，已在1月6日結束。

曾在舊金山紀事報擔任餐館食評的Soleil Ho，參加過克倫的推廣活動，他認為人造雞肉的肉質非常一致，不像天然雞肉那樣有不同的肉質，還參雜脂肪條，但他又表示那一餐吃到的肉質很乾燥，跟天然的雞肉有差別。