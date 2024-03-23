北加好聲音影音歌唱賽 線上頒獎

由北加州中文學校聯合會主辦的「北加好聲音」影音歌唱比賽日前舉行線上頒獎活動，近百人出席。（線上會議截圖）

北加 州中文學校聯合會主辦的「北加好聲音」影音歌唱比賽日前舉行線上頒獎活動。金山灣區 文教中心主任莊雅淑、北加州 中文學校聯合會會長單聖玲、專案活動負責人王婉君、中文僑校及TCML校長與學員、評審林心欣、陳陵、方玉山、以及參賽學生和家長近百人出席。

莊雅淑致詞感謝中文學校聯合會關心海外華語文教育，響應僑委會的「113全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」，舉辦「北加好聲音」，鼓勵學子透過歡唱學習華語文、臺語，甚至客語。

她表示，參選同學表現優秀，展現非常棒的歌喉，台風自信穩健。恭喜獲獎的同學，未來可以參加僑委會「全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」，與全球僑校、臺灣華語文學習中心及主流學校學生角逐名次。去年在僑委會歌唱大賽，北加州愛飛揚中文學校獲「TCML組」第一名、及「海外僑校（團）學生組」優選，創下全美於「TCML組」及「海外僑校（團）學生組」雙雙獲獎的記錄，非常期待今年灣區再創佳績。

單聖玲表示，這次活動目的是提升學童對於華語文學習的興趣，還可以增加對於臺灣流行音樂的認識，活動採錄製一首演唱影片，一鏡到底，完成後上傳報名。總計有13所學校59位學生參加，提交了43件作品。分為小學個人組、小學團體組、青少年組、CSL組、及TCML組，由林心欣、陳陵、方玉山組成評審團，以技巧、音色、情感表現、咬字、創意等做為評分項目，選出每組優勝者，推薦參加線上準決賽。

王婉君表示，今年比賽的報名時間比較充裕，參賽人數是去年的兩倍以上，同學們的表現也都非常出色，感謝校長老師們辛苦的鼓勵教導同學，相信同學們透過唱歌也學習到更多的中文。