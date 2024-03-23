EMS開講 小微企業註冊拿政府合同

加州政府官方採購網站CalProcure上註冊小微企業和身障退伍軍人企業，可參與競標加州政府合同。（記者徐蓓蓓／翻攝自網站）

2019年通過的AB2019法案，要求州政府機構制定經濟平權 相關政策，保證小微企業也能積極參與政府採購。加州 要求政府機構25%的合同小時數要給到小微企業，3%的合同小時數要給到身障退伍軍人企業。那麼怎樣註冊自己的小微企業，拿到政府合同呢？

少數族裔媒體服務(EMS)3月21日舉行討論會指出，小微企業競標加州政府項目可以拿到5%的出價優惠，而身障退伍軍人企業可以拿到5%的競標獎勵，還可以競標只對註冊小微企業和身障退伍軍人企業開放的競標項目。如果在45天之內沒有及時收到付款，還可以根據「即時付款法案（Prompt Payment Act)」獲得更高的利息罰金。註冊成功的企業不僅可以參與州府合同競標，也可以參與縣、市一級的競標。

會上介紹，小微企業的註冊要求包括：必須是獨立擁有和運營；沒有壟斷所經營的領域；經營主體在加州；業主必須是加州本地人；員工等於或少於100人；年度收益要少於1600萬；製造型企業只需要員工人數等於或少於100人，對收入沒有要求。經營公共工程的小微企業員工可以達到200人，年收可以達到3千8百萬元。

身障退伍軍人企業要求至少是聯邦政府 認定的10%以上的傷殘；企業至少51%是身障退伍軍人所有（如果是有限責任公司則要求100%為身障退伍軍人持有）；身障退伍軍人必須居住在加州；由身障退伍軍人管理和運營；總部必須在美國境內。

註冊地址是加州政府官方採購網站CalProcure。打開網站主頁，選擇註冊，再點選「新競標者註冊（New Bidder Registration)」即可按照網站提示註冊。需要準備號稅務編號（TIN）、公司名稱及其他相關身分信息。勾選同意接受「加州合同註冊（CSCR）」競標信息，留下郵箱，就可以自動收到來自州府的各類合同項目信息。

註冊過程中還要注意確認自己企業的「聯合國標準產品及服務代碼（United Nations Standard Products and Services Code)。」代碼包含一個8位數的號碼和一段對產品或服務的文字描述。這樣買方才能了解到企業提供的是那種產品或服務。