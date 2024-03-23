我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州就業市場不妙 2月失業率全國最高

莫斯科恐攻至少5槍手在逃 目擊者曝特徵：蓄鬍的戰士

EMS開講 小微企業註冊拿政府合同

記者徐蓓蓓／灣區報導
加州政府官方採購網站CalProcure上註冊小微企業和身障退伍軍人企業，可參與競標加州政府合同。（記者徐蓓蓓／翻攝自網站）
加州政府官方採購網站CalProcure上註冊小微企業和身障退伍軍人企業，可參與競標加州政府合同。（記者徐蓓蓓／翻攝自網站）

2019年通過的AB2019法案，要求州政府機構制定經濟平權相關政策，保證小微企業也能積極參與政府採購。加州要求政府機構25%的合同小時數要給到小微企業，3%的合同小時數要給到身障退伍軍人企業。那麼怎樣註冊自己的小微企業，拿到政府合同呢？

少數族裔媒體服務(EMS)3月21日舉行討論會指出，小微企業競標加州政府項目可以拿到5%的出價優惠，而身障退伍軍人企業可以拿到5%的競標獎勵，還可以競標只對註冊小微企業和身障退伍軍人企業開放的競標項目。如果在45天之內沒有及時收到付款，還可以根據「即時付款法案（Prompt Payment Act)」獲得更高的利息罰金。註冊成功的企業不僅可以參與州府合同競標，也可以參與縣、市一級的競標。

會上介紹，小微企業的註冊要求包括：必須是獨立擁有和運營；沒有壟斷所經營的領域；經營主體在加州；業主必須是加州本地人；員工等於或少於100人；年度收益要少於1600萬；製造型企業只需要員工人數等於或少於100人，對收入沒有要求。經營公共工程的小微企業員工可以達到200人，年收可以達到3千8百萬元。

身障退伍軍人企業要求至少是聯邦政府認定的10%以上的傷殘；企業至少51%是身障退伍軍人所有（如果是有限責任公司則要求100%為身障退伍軍人持有）；身障退伍軍人必須居住在加州；由身障退伍軍人管理和運營；總部必須在美國境內。

註冊地址是加州政府官方採購網站CalProcure。打開網站主頁，選擇註冊，再點選「新競標者註冊（New Bidder Registration)」即可按照網站提示註冊。需要準備號稅務編號（TIN）、公司名稱及其他相關身分信息。勾選同意接受「加州合同註冊（CSCR）」競標信息，留下郵箱，就可以自動收到來自州府的各類合同項目信息。

註冊過程中還要注意確認自己企業的「聯合國標準產品及服務代碼（United Nations Standard Products and Services Code)。」代碼包含一個8位數的號碼和一段對產品或服務的文字描述。這樣買方才能了解到企業提供的是那種產品或服務。

加州 平權 聯邦政府

上一則

45%退休年金開戶獎金回來了!

下一則

一場「雞」緣 聖荷西機場75周年 小雞成吉祥物

延伸閱讀

在美、歐、亞洲皆臨訴訟…各方監管行動不斷 蘋果四面楚歌

在美、歐、亞洲皆臨訴訟…各方監管行動不斷 蘋果四面楚歌
金山啟動1號提案 擴大救助無家者

金山啟動1號提案 擴大救助無家者
70歲換加州駕照 需筆試、視力測驗甚至路考　

70歲換加州駕照 需筆試、視力測驗甚至路考　
7.2萬份產物保單 State Farm不續簽

7.2萬份產物保單 State Farm不續簽
房市前線／投資者青睞 55+社區市場穩定增長

房市前線／投資者青睞 55+社區市場穩定增長

熱門新聞

哈克高中華裔學生李文婷和她的參展作品。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷學生科技展 課外思維試金石 評委：部分作品具博士水平

2024-03-15 02:20
現場照片顯示，公交站被完全損毀，肇事車輛是一輛白色奔馳SUV，頭部嚴重變型。(ABC 7電視新聞截圖）

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

2024-03-18 16:09
舊金山消費者狀告精品品牌愛馬仕，控訴其強迫顧客在購買柏金包前必須先買店內其他商品。（美聯社）

欲買柏金包被拒 舊金山消費者告愛馬仕

2024-03-21 14:58
余鶯鶯生前與丈夫伊格居住在南灣的富裕小鎮洛斯蓋圖。（記者葛歆睿 / 攝影）

洛斯蓋圖殺妻拋屍案開庭 嫌犯當庭注視受害者家人

2024-03-15 22:33
圖為巡邏的安全大使。（傑塔尼供圖）

兒子宿舍驚魂被逼瘋 柏克萊加大家長自掏腰包雇保全

2024-03-22 19:58
愛馬仕在加州遭集體控告，稱僅允許有「足夠購買記錄」的顧客購買其知名柏金包。（美聯社）

配貨潛規則？愛馬仕遭集體訴訟 想買柏金包得先撒錢買周邊

2024-03-20 21:00

超人氣

更多 >
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了
旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡
凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元
習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注