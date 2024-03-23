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一場「雞」緣 聖荷西機場75周年 小雞成吉祥物

編譯組／綜合報導
峰田聖荷西國際機場為了慶祝75周年慶典，在B 航站樓設置了一隻巨大的充氣小雞。（取自臉書）
峰田聖荷西國際機場為了慶祝75周年慶典，在B 航站樓設置了一隻巨大的充氣小雞。（取自臉書）

如果您在峰田聖荷西國際機場（San Jose Mineta International Airport)）B 航站樓領取行李時，看到一隻巨大的充氣小雞，那一定不是您的想像。據信使報（Mercury News）報導，它的出現是為了慶祝機場75 周年慶典。

這背後當然還有一段故事。1949年2月1日，第一架降落在新落成的聖荷西市立機場的航班是Southwest Airways的航班，但與今天的西南航空公司（Southwest Airlines）沒有任何關係。該航班載有「2557名乘客」，包括七個人和2550隻小雞。小雞們在聖荷西下機，而人類則留在飛機上，繼續飛往洛杉磯。

除了 B 號航站樓里的 10 英尺高的充氣小雞外，機場各處還貼有 1000 多張黃色小雞的貼紙，以及適合自拍的 7 英尺高的站立小雞。為此，機場正在舉辦 「與小雞寶寶合影 」（Pic with a Baby Chick）比賽。您可以使用 #sjc75 和 #PicWithABabyChick 在社群媒體上，分享任何小雞寶寶展品的合影，有機會贏得 75 周年紀念禮品包。

這個有羽毛的吉祥物的卡通版頭戴飛行員頭盔和護目鏡，被命名為厄尼（Ernie），以紀念在機場創建過程中發揮了重要作用的前聖荷西市長倫澤爾（Ernie Renzel）。倫澤爾的職業是雜貨商，20 世紀 30 年代，他領導一個市民委員會在聖荷西北部找到了 483 英畝的牧場，用於修建機場。1939 年，他通過談判以每英畝 300 美元的價格將土地收購給市政府。後來，二戰結束後，在擔任市議員期間，倫澤爾進一步推動了機場的發展。

1949 年，他擔任了機場落成典禮的司儀，並繼續參與機場建設，從 1969 年到 1977 年一直擔任機場專員。聖荷西峰田機場以倫澤爾的名字命名，倫澤爾於 2007 年去世，享年 100 歲，機場於 1994 年還放了他的半身雕像。

本月早些時候，機場啟動了周年慶典活動，現已退休的航空總監艾特肯（John Aitken）在Instagram影片中戴上了一頂雞冠，為慶典活動拉開了序幕。毫無疑問，他的繼任者帕特爾（Mookie Patel）很高興自己上任後的第一件事不是做這個。

帕特爾在一份聲明中說：「我很高興能在機場歷史上的一個重要里程碑之際加入峰田聖荷西國際機場SJC。從開業當天迎來2550隻小雞，到去年迎來1200多萬人，我們走過了漫長的道路，但我們一如既往地專注於提供便捷、可靠的機場體驗，這也是市政領導人在 1949 年提出的目標。」

聖荷西 社群媒體 退休

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