串聯台美醫界力量 商擬成立人才庫推動

台灣公衛醫療體系及覆蓋性完整的全民健康保險，後疫情時代和AI醫療崛起，受全球各界矚目。（主辦單位提供）

台灣公衛醫療體系及覆蓋性完整的全民健康保險，後疫情時代和AI醫療崛起，受全球各界矚目。為串聯台美醫界力量，促進台美醫療領域及產業交流，3月14日北美洲台灣人醫師協會(NATMA)總會長楊熾勳，在北美洲台灣人教授協會北加 州分會(NATPA-NC)前會長周信結和NATMA北加州 分會長林錦堂陪同下，邀舊金山灣區 台裔醫界及僑界代表，商議成立「NATMA台裔醫界人才庫推動委員會」。

楊熾勳表示，台裔美國人在美從事醫師及醫療人員約2萬人，很多第二代醫師在美國各大醫學院擁有教授資格，屬於管理階層，這些資源宜善加運用，若能連結台美雙方醫療優勢，定可發揮更大力量。

周信結表示，北加灣區更有世界知名的史丹福醫學中心，許多傑出的台裔二代醫師皆任教、就職於此，希望能從舊金山灣區出發，結合全美台裔醫界能量。林錦堂表示，NATMA北加州分會已連結眾多第二代台裔醫師，透過委員會更有效率地串聯全美力量，促進台美醫界交流。

與會人士有史丹福大學醫學院教授王智弘(Jason Wang)、史丹佛醫學院教授嚴惠亞(Sophia Yen) 、舊金山加大醫學院教授錢龍(Arthur Chyan)。NATPA北加州分會前會長葉俊雄、北美洲台灣工程師協會總會長楊燿宏、前台大腦科醫師洪偉禎、台灣生醫創新學會執行長劉嘉寜、南灣僑教中心主任莊雅淑出席。