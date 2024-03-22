我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

串聯台美醫界力量 商擬成立人才庫推動

記者江碩涵╱聖荷西報導
台灣公衛醫療體系及覆蓋性完整的全民健康保險，後疫情時代和AI醫療崛起，受全球各界矚目。（主辦單位提供）
台灣公衛醫療體系及覆蓋性完整的全民健康保險，後疫情時代和AI醫療崛起，受全球各界矚目。（主辦單位提供）

台灣公衛醫療體系及覆蓋性完整的全民健康保險，後疫情時代和AI醫療崛起，受全球各界矚目。為串聯台美醫界力量，促進台美醫療領域及產業交流，3月14日北美洲台灣人醫師協會(NATMA)總會長楊熾勳，在北美洲台灣人教授協會北加州分會(NATPA-NC)前會長周信結和NATMA北加州分會長林錦堂陪同下，邀舊金山灣區台裔醫界及僑界代表，商議成立「NATMA台裔醫界人才庫推動委員會」。

楊熾勳表示，台裔美國人在美從事醫師及醫療人員約2萬人，很多第二代醫師在美國各大醫學院擁有教授資格，屬於管理階層，這些資源宜善加運用，若能連結台美雙方醫療優勢，定可發揮更大力量。

周信結表示，北加灣區更有世界知名的史丹福醫學中心，許多傑出的台裔二代醫師皆任教、就職於此，希望能從舊金山灣區出發，結合全美台裔醫界能量。林錦堂表示，NATMA北加州分會已連結眾多第二代台裔醫師，透過委員會更有效率地串聯全美力量，促進台美醫界交流。

與會人士有史丹福大學醫學院教授王智弘(Jason Wang)、史丹佛醫學院教授嚴惠亞(Sophia Yen) 、舊金山加大醫學院教授錢龍(Arthur Chyan)。NATPA北加州分會前會長葉俊雄、北美洲台灣工程師協會總會長楊燿宏、前台大腦科醫師洪偉禎、台灣生醫創新學會執行長劉嘉寜、南灣僑教中心主任莊雅淑出席。

莊雅淑表示，僑委會委員長徐佳青去年訪問灣區時，特地邀集醫師協會及台二代醫師交流意見，盼能聯合台裔醫界力量，在地橫向協力合作，發揮醫療外交力量。

北美洲台灣人醫師協會(NATMA)，在北美洲台灣人教授協會北加州分會陪同下，邀請...
北美洲台灣人醫師協會(NATMA)，在北美洲台灣人教授協會北加州分會陪同下，邀請大舊金山台裔醫界及僑界代表，商議成立「NATMA台裔醫界人才庫推動委員會(Faculty Members Committee)。（主辦單位提供）

北加 加州 灣區

上一則

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

下一則

矽谷科技人組拾樂團 重拾音樂夢

延伸閱讀

北美洲台灣人醫師協會舊金山灣區起跑 串聯台裔醫師及醫界力量

北美洲台灣人醫師協會舊金山灣區起跑 串聯台裔醫師及醫界力量
金山灣區文教中心志工培訓 凝聚僑務服務力量

金山灣區文教中心志工培訓 凝聚僑務服務力量
暫別暖陽 金山灣區周五起將重現潮濕天氣

暫別暖陽 金山灣區周五起將重現潮濕天氣
灣區就業市場回溫 近5月增逾4.5萬工作

灣區就業市場回溫 近5月增逾4.5萬工作
北加州慈濟腎友會 邀中醫師講腎臟保養

北加州慈濟腎友會 邀中醫師講腎臟保養

熱門新聞

哈克高中華裔學生李文婷和她的參展作品。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷學生科技展 課外思維試金石 評委：部分作品具博士水平

2024-03-15 02:20
現場照片顯示，公交站被完全損毀，肇事車輛是一輛白色奔馳SUV，頭部嚴重變型。(ABC 7電視新聞截圖）

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

2024-03-18 16:09
舊金山消費者狀告精品品牌愛馬仕，控訴其強迫顧客在購買柏金包前必須先買店內其他商品。（美聯社）

欲買柏金包被拒 舊金山消費者告愛馬仕

2024-03-21 14:58
余鶯鶯生前與丈夫伊格居住在南灣的富裕小鎮洛斯蓋圖。（記者葛歆睿 / 攝影）

洛斯蓋圖殺妻拋屍案開庭 嫌犯當庭注視受害者家人

2024-03-15 22:33
灣區知名活動家孫曉光(左)去世。右為楊安澤。（本報檔案照）

楊安澤競選團隊成員 灣區華人政治活動家孫曉光去世

2024-03-14 17:31
太浩湖是灣區滑雪愛好人士經常前往的後花園，但由於交通與滑雪場混亂擁擠，遊客逐漸改往其他地區滑雪。(美聯社資料照)

太浩湖亂又擠 灣區民眾改往其他地區滑雪

2024-03-19 02:21

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域