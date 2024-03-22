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兒童詩詞朗誦賽 5/4聖荷西復辦

記者周喆╱聖他克拉拉報導
第16屆舊金山兒童中華詩詞朗誦大賽由美國華裔關心下一代協會主辦，並獲得灣區20多個社團支持。（記者周喆╱攝影）
第16屆舊金山兒童中華詩詞朗誦大賽由美國華裔關心下一代協會主辦，並獲得灣區20多個社團支持。（記者周喆╱攝影）

美國華裔關心下一代協會日前在聖他克拉拉舉行記者會，宣布第16屆兒童中華詩詞朗誦大賽將於5月4日在聖荷西Lynbrook高中舉行。灣區20多個華人社團代表出席。這項比賽2005至2019年連續舉辦15屆，2020至2023年因新冠疫情停辦四年，今年是疫後首度恢復活動。

會長陳健表示，這個堅持16年的大賽已成為灣區兒童展現口才、自信、風采和魅力，獲得掌聲、肯定和榮譽的重要平台。 海外兒童透過參加中華詩詞朗誦大賽，以流利的中文感受中華文化無窮魅力，提升朗誦技巧和中文的實際應用能力，由社區僑團、校友會和文化教育機構攜手舉辦，期盼全社區都關心海外華裔下一代雙語交流能力及與祖籍國情感連接，期望他們學好中文，今後能成為美中友善的使者。

她表示，今年大賽的三個亮點： 一、2024 適逢龍年，主辦單位分別為每個年齡組精選了兩首分別含有「龍」、「春」的詩詞作為指定朗誦內容，參賽選手將以改良版「飛花令」來朗誦詩詞；二、所有參賽者要求穿漢服或中式服裝登場，展示中華服飾文化的獨特魅力；三、頒獎典禮在庫比蒂諾社區中心Quinlan Center舉辦的首屆矽谷兒童母親節聯歡會上舉行。

活動現在可報名，參賽資格為3至13歲兒童，場地有限，僅接受前100名小朋友報名。電洽：408-307-5579或電子郵件：[email protected]索取報名表。截止日為2024年4月31日。更多比賽詳情，請至網站www.caayouth.org 查詢。

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