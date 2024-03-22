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矽谷科技人組拾樂團 重拾音樂夢

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
拾樂團是2023全美阿卡貝拉音樂節舊金山灣區唯一入圍的華人樂團。（記者徐蓓蓓╱攝影）
拾樂團是2023全美阿卡貝拉音樂節舊金山灣區唯一入圍的華人樂團。（記者徐蓓蓓╱攝影）

拾樂團是一支由年輕矽谷科技人組成的無伴奏人聲（阿卡貝拉）合唱團體，誕生於疫情期間，目前有14名正式團員，三年間，樂團已舉辦過兩次年度演出，並且是2023全美阿卡貝拉音樂節舊金山灣區唯一入圍的華人樂團。

團長付舒婷表示，組建這樣一支阿卡貝拉合唱團是自己長久以來的夢想，沒想到疫情期間和幾個志同道合的夥伴走到了一起，大家都有一些合唱或聲樂基礎，卻沒有太多關於阿卡貝拉的經驗。她說，尤其受到疫情的限制，常有小夥伴缺席排練，對於阿卡貝拉合唱來說，缺人是很致命的，因為沒有伴奏，每一個聲部都需要有人聲在，才可以進行下去。

她說，但這些困難沒有讓團員們放棄，而是不斷努力，不僅樂團的排練和演出愈來愈進入正軌，團員們彼此也成為相親相愛的好朋友。雖然科技人的工作很辛苦，但大家卻很樂於參加周末的排練和演出，認為是繁重工作壓力之下最好的放鬆。

2023年，成立不久的拾樂團就參加了全美阿卡貝拉音樂節舊金山站的演出。此次演出共有九個樂團入選，作為唯一的華人樂團，拾樂團分別演唱了「敕勒歌」、灌籃高手主題曲「直到世界的盡頭」和「Royals」，用中日英三種語言詮釋了阿卡貝拉的獨特魅力。

此外樂團還積極參加各種公益活動，用演唱會為白血病公益組織籌款。並曾經在史丹福購物中心、山景城市中心和庫比蒂諾大華廣場組織了街頭快閃演唱。付舒婷表示，第一次在街頭演唱其實非常緊張，因為很難聽清彼此的聲音，大家貼得非常近，但是觀眾的即時反應和互動卻讓她們獲得了良好的體驗。

付舒婷說，去年參加阿卡貝拉比賽的經歷讓她們接觸到很多優秀的合唱團體，也感受到西海岸多姿多彩的音樂生態。今年樂團會帶著更好的作品區參加4月舉辦的比賽。常常有人說矽谷是文化的荒漠？拾樂團說：「那麼就在荒漠上種棵梭梭樹吧。」

疫情 矽谷 舊金山

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