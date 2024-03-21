華埠無牌小販氾濫 工務局巡查遏制

工務局在華埠進行外展工作，希望改善無牌小販氾濫的情況。（工務局供圖）

近期舊金山 市工務局收到社區投訴，稱無牌小販在華埠 日益氾濫。 舊金山市工務局和市公共衛生局以及警察局20日再次啟動聯合行動，共同派出巡查員在華埠進行定期巡查。工務局即日起會確保聯合巡查行動可以至少在華埠每周開展一次。

市工務局發言人表示，聯合行動重新開啓，並且會持續在華埠進行，直到情況得到改善。華埠作為市行人最密集的地區，加上有很多通勤的人士和長者，人行道也相對比較狹窄，保證有足夠暢通的人行道寬度給行人和殘障人士通行，非常重要。工務局街道巡查員的任務是希望對小販進行外展和教育工作，尤其是阻礙街道的無牌小販。對於重複再犯的人士不排除會發出書面警告和告票。第一次違例的罰款是250元。

如市民希望申請小攤販職業牌照，工務局職員會確保申請者瞭解如何在不阻礙人行道、路沿斜坡和其他公共設施的情況下合法經營。包括在人行道留有足夠的寬度，不能阻礙其他商家的門口或展示櫃，不能阻礙公共交通設施和消防設施，以及不能製造垃圾等都有明確的規定。

成功申請牌照的小販，當工務局巡查員要求的時候，必須出示證明所售產品是合法獲得的證據。截至到目前為止，全市共發出36個小販經營牌照，華埠範圍有3個。

工務局表示，如民眾想進行合法的街頭擺賣，可以通過工務局網站或者市府的街頭擺賣許可證網站申請，或者親身來到49 South Van Ness二樓的辦證中心，會有講中文的職員協助申請者。辦證中心是一站式的便民中心，可以申請各類許可證。若申請街頭販賣許可證，若資料齊全，職員會在最多20日内回覆申請者。

如果任何行人或者商家見到無牌小販擺賣的情況，或者有牌照的小販有違例現象，亦鼓勵民眾通過311系統舉報。市區號的電話號碼可以直接撥打311， 亦可通過311網頁或應用程式報告。