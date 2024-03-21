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金山致命車禍肇事者 稱願配合調查暫獲釋

記者王子涵╱舊金山報導
突如其來的悲劇讓West Portal社區陷入傷痛，居民獻上鮮花、點燃蠟燭致悼。（記者王子涵╱攝影）
突如其來的悲劇讓West Portal社區陷入傷痛，居民獻上鮮花、點燃蠟燭致悼。（記者王子涵╱攝影）

駕車涉逆行撞毀公交車站、造成一家四口三人死亡、僅一名嬰兒存活的司機，20日早晨被舊金山警方釋放。地檢處表示，會等待法醫與交通事故調查部門得出結論後，再準備起訴。這名高齡的司機通過律師發表聲明，稱會全力配合調查。

78歲的劉芳瑪麗（Mary Fong Lau，音譯）居住在距離事發區域不到1.5哩的社區，是什麼導致她突然駛向逆向車道，撞毀公交車站，其原因還明朗。據舊金山紀事報報導，劉芳瑪麗當時並未醉酒，交通駕駛紀錄良好，唯一的違章紀錄還要追溯到去年11月。鑒於她在入院後的第三天就康復出院，突發心臟病或出現其他健康狀況的概率也較小。

她所駕駛的白色奔馳SUV轎車，在16日中午肇事，導致40歲歐利維拉（Diego Oliveira）一家四口有三人死亡，其2個月大的男嬰截至20日，仍在救治中。

巴西駐舊金山領事館確認，受害一家中的父親歐利維拉來自於巴西。根據Linkedin網站信息，他在蘋果公司擔任創意副總監。

突如其來的悲劇讓West Portal社區陷入傷痛。舊金山市行人安全倡導組織Walk SF19日傍晚舉行了社區祈禱活動，約100名居民獻上鮮花、點燃蠟燭，橫幅上寫著「金山悲傷」（SF Grieves）的字樣。

舊金山市長、警長、該區市議員等也來到現場為逝者哀悼。警方否認了道路設計、警示牌是導致事故的原因，稱正在檢查劉芳瑪麗的汽車在事發前是否處於加速的狀態。

警局隊長托馬森（Jeff Thomason）表示，收集證據將是一個艱苦漫長的過程。地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）20日也請求公眾耐心等待，稱地檢處正在等待毒理學測試的結果，以及警方對車輛的測試報告後，再採取行動。

劉芳瑪麗的律師蓋勒（Samuel Geller）說：「這是一場悲劇，但這不意味著認罪。」蓋勒在聲明中透露，劉芳瑪麗會全力配合調查人員，並對受害者家庭表示哀悼。

劉芳瑪麗在周日以三項駕車過失殺人罪、魯莽駕駛造成人身傷害罪和其他交通違規等罪名被警方拘留，48小時后被釋放。

目前尚不能確定肇事司機的族裔，根據其姓氏拼音，有可能是華裔。

突如其來的悲劇讓West Portal社區陷入傷痛，居民在橫幅上寫著「金山悲傷」...
突如其來的悲劇讓West Portal社區陷入傷痛，居民在橫幅上寫著「金山悲傷」（SF Grieves）的字樣。（記者王子涵╱攝影）

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