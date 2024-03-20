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只差2票 16區國會議員選情仍膠著

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
羅達倫（左）、史密提恩（右上)以及李卡多（右下）是16區國會議員選舉前三強。 （記者徐蓓蓓╱資料拼圖）
羅達倫（左）、史密提恩（右上)以及李卡多（右下）是16區國會議員選舉前三強。 （記者徐蓓蓓╱資料拼圖）

距離3月5日初選已經過去兩個星期，矽谷初選結果大部分已見分曉，唯獨16區國會議員選情依然牽動人心。爭取第二個進入決選資格的兩人，整個開票過程呈拉鋸情勢，加州眾議員羅達倫（Evan Low）截至19日傍晚暫列第三，但僅僅領先第二的聖他克拉拉縣議員史密提恩(Joe Simitian)兩票。而截至18日（周一）晚間，99%的選票已經開出。目前尚未開出的少量剩餘選票，大部分是簽名有待進一步確認。

聖荷西前市長李卡多（Sam Liccardo）以大約8000票的優勢領先，進入下一輪應無懸念。李卡多、羅達倫和史密提恩已經和其他候選人拉開較大差距。加州州務卿報告顯示史密提恩目前總得票數為3萬零209，而羅達倫總得票數為3萬211。羅達倫在聖他克拉拉縣佔有優勢；而史密提恩在聖馬刁縣比較有優勢。16選區大約80%的選票來自聖他克拉拉縣。開票之初史密提恩領先，約一周前羅達倫一度反超，現在又微幅落後。

記者聯絡聖他克拉拉縣選務處了解，截止19日早間，聖他克拉拉縣大約還有1300張選票未開出。其中大約50張是選舉日當天註冊登記，仍須確認選民身份。150張是跨境投票，仍須確認是否有效。剩下1200張左右是忘記簽名，或簽名待確認的選票。而聖馬刁縣選舉處的信息是，還有大約20張跨境選票和680張簽名待確認選票未開出。

聖他克拉拉縣選務處公共和立法事務副聯絡員戈爾陶(Steve Goltiao)表示，目前已經通過郵件聯絡待確認選票的選民，在4月2日之前，選民可以通過郵件或親自來選務處確認自己的選票。選務處會在兩天後的4月4日確認最終選舉票數。之後公眾或候選人有五天時間要求重新計票，但前提是必須支付重新計票產生的費用。

戈爾陶，表示雖然聖他克拉拉縣有規定，如果候選人得票差距在0.25%之內，會觸動重新計票條款，並且在2022年的大選中桑尼維爾市的選舉就有因此重新計票的情況。但這一條款並不適用於本次16選區的初選，因為國會第16選區包括的地區不止於聖他克拉拉縣。

記者還從聖他克拉拉縣和聖馬刁縣選務處了解到，兩處在上周都選取了1%的選票樣本手動計票，以驗證機器自動計票準確度。

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