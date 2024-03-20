知名畫家古銑賢：餘生和丹青相伴

知名畫家古銑賢表示，願餘生和丹青相伴。（受訪者供圖）

知名畫家古銑賢將於5月3日在香港 中央圖書館舉辦個人畫展。年已八旬的古銑賢至今堅持畫畫，他說：「我決定餘生和丹青相伴，讓收藏者手上的作品價值永存並遞增，是我的新航向。」

古銑賢近年在舊金山灣區 和美國多地舉辦個展，為當下民眾面臨多重挑戰的生活，帶來一抹生機。他表示，希望用自己「古今融合」的風格，為中國國畫開闢一條新方向，並為世界藝壇增姿添彩。

生於廣東梅州的古銑賢，在台灣國防大學政戰學院藝術系畢業後曾從事藝文工作，來美後曾在世界日報舊金山社服務達25年。古銑賢從小就喜歡筆墨文章，後師承當代山水大師傅狷夫、花鳥名家邵幼軒等人，多年來在藝術上不斷精進，曾受邀至廣東美術館、深圳雅昌藝術館、硅谷亞洲藝術中心等地展覽並出版畫冊；目前他也是舊金山中華藝術學會名譽會長，舊金山市長布里德將2022年11月6日命名為舊金山「古銑賢日」。

古銑賢表示，去年在紐約舉辦的「大彩無垠」和在舊金山舉辦的「大彩飛揚」個展一脈相承，色彩濃烈且層次多樣，「國畫過去只談筆墨和線條，不談色彩和光影」。曾學過西式畫法的他，將色彩和光影注入國畫中，呈現一種新形式，「不僅要以『古今融合』立足於東方，还要借鑑西方在藝術成就之長，使其『西為中用』」。

他表示，在當今及未來的藝術格局中，現代彩墨藝術大膽吸收了東西方其他藝術門類的精華，把一脈相承的傳統中國藝術思想與現當代藝術理念充分融合。這種融合逐漸成為國際藝術界的新亮點，可能是未來國畫的新變革方向。

古銑賢說，自己渴望、也刻意實踐彩墨，希望能拉近東西方文化的認知與交融。預計今年在香港舉辦的個展上的作品會淋漓體現。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華指出，古銑賢的畫不僅將人生經驗與對於世事的感歎一一形諸墨彩，作品中更是傳達了情志。

舒建華說，多年來古銑賢以畫室為家，專注創作，實踐著自己對筆墨的探索，常常畫到忘我的境界，「繪畫是人類精神文明及精神財富的主要象徵。透過藝術家的彩筆，傳達出蘊藏人類心靈深處的生命活力。」