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太浩湖亂又擠 灣區民眾改往其他地區滑雪

編譯組／綜合報導
太浩湖是灣區滑雪愛好人士經常前往的後花園，但由於交通與滑雪場混亂擁擠，他們逐漸改往其他地區滑雪。(取自電視畫面)
太浩湖是灣區滑雪愛好人士經常前往的後花園，但由於交通與滑雪場混亂擁擠，他們逐漸改往其他地區滑雪。(取自電視畫面)

部分灣區滑雪愛好者正在重新考慮常態的周末滑雪旅行，並積極避開距離相當近的世界級滑雪目的地太浩湖。因為太浩湖的交通混亂與滑雪場擁擠，加上大型度假村通行證興起，以及灣區機場與西部滑雪小鎮的大量直飛航班，有些人甚至完全放棄太浩湖滑雪場。

冬天周末開車往返太浩湖速度一直相當緩慢，交通問題愈來愈嚴重，特別是疫情發生以來。對舊金山人來說，以往四小時的滑雪通勤時間，現在可能在道路需要駕駛六到八小時，並且在道路上可能因為積雪、經常出現車輛打滑或上雪鍊等混亂情況。

到太浩湖滑雪的交通模式，會因為暴風雨與道路封閉、假日氣候、雪況與其他變數而波動。現在，對前往太浩湖交通情況畏懼的滑雪愛好者，可以在其他地方找到更容易滑雪通勤方式。

美國滑雪經濟正在發生巨大變化。過去20年期間，科羅拉多州兩大滑雪產業巨頭「Vail Resorts」與「Alterra Mountain Co.」收購北美與海外數十家滑雪場，並將其整合到兩大滑雪通行證計畫：「Ikon」與「Epic」。前者於2018年啟動、涵蓋17個度假村，包括在北加州Palisades Tahoe、智利、紐西蘭、法國等地。後者於2008年推出，允許無限制進入超過30個國內滑雪場，以及在瑞士、日本等地其他滑雪場。

許多灣區滑雪人士會投資其中一種或兩種通行證。他們可明顯感受到，在當太浩湖下大雪時，來自灣區、沙加緬度、雷諾等地滑雪者，會和自全國各地飛來的超級通行證持有人見面。然而，滑雪人潮愈來愈多，道路與度假村非常擁擠。

因此，許多灣區滑雪愛好者改為定期搭乘飛機前往其他地點滑雪場。他們認為，飛行時間與開車去太浩湖的時間差不多。目前，航空公司提供至少38個航班自灣區機場飛往西部滑雪勝地科羅拉多州的直飛班機。其他還有短程私人班機與地區性包機服務。

滑雪資訊公司「OnTheSnow」董事戴爾(Chad Dyer)表示，灣區與洛杉磯、紐約或芝加哥相較，滑雪人口比例更高，有愈來愈多人希望避開交通堵塞，利用滑雪通行證並搭機前往其他滑雪地點。飛行費用似乎也未讓灣區滑雪者感到困擾，因為他們了解這項運動的昂貴特性。

灣區 科羅拉多州 加州

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