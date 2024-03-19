灣區海外台商精品選拔 3/31截止報名

金山灣區「2024年海外台商精品選拔活動說明會」，有灣區台商及創業青年等計70人出席。（記者葛歆睿 / 攝影）

為協助推廣海外台商優良產品及塑造品牌優質形象，金山灣區 僑教中心與舊金山 灣區台灣商會16日共同舉辦「2024年海外台商精品選拔活動說明會」，共有舊金山灣區台商商會青商會等商會代表及矽谷地區創業青年計70人出席。選拔活動的報名截止日為3月31日。

「海外台商精品獎」是僑委會委託財團法人商業發展研究院辦理，主要協輔海外台商事業發展、鏈結台灣優勢及品牌推廣，期以此帶動海外台商產業品牌發展。

2022年獲獎單位「同心同理」公司創辦人梁書榕，在說明會上做經驗分享。她表示，她們公司的產品在國際上曾獲得過六項大獎，唯有「海外台商精品獎」，除了得獎還會獲得主辦單位持續和深度的支援。

僑教中心中心主任莊雅淑致詞感謝舊金山灣區台灣商會號召僑商參與說明會，讓北加州 僑商優質品牌產品廣為人知。她希望藉此帶動海外台商品牌發展，行銷台灣，連結台灣優勢，鼓勵自有品牌商品之僑商踴躍報名參加。

台灣商會會長張嘉周表示，希望能共同努力推廣僑商自有品牌產品。

財團法人商業發展研究院林婉婷組長與張郁琳研究員，也透過線上解說選拔須知及注意事項。

莊雅淑指出，這個獎項結合了台灣政府以及海外商會從融資研發到行銷推廣的資源，為獲獎者創造機會、增加能見度，鼓勵企業參與。她也藉機鼓勵僑台商加入i僑卡特約商店及線上申辦i僑卡。

「海外台商精品獎」選拔活動3月31日截止報名，詳情可訪問海外台商企業至活動專網www.TaiwanPrime.org，及僑委為官網海外台商精品專區TP.Taiwan-World.Net瀏覽相關資訊。