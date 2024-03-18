舊金山汽車撞公車站3死2重傷 1童當場喪命1嬰未脫離險境

一輛失控的汽車突然偏向人行道，最終撞向公交車站，導致三人死亡，兩人重傷。(abc 7電視截圖）

一場致命的車禍在周末帶走了三名舊金山 人的生命，其中一名死者被確認為兒童。事故發生在West Portal社區，一輛失控的汽車突然偏向人行道，最終撞向公交車站，導致三人死亡，兩人重傷。

舊金山警方表示，事故發生在16日中午12時12分，位於Ulloa街夾Lenox街的Muni公交站。當警方到場後，一名兒童和一名成人傷者已經生命垂危，兩人被當場宣布死亡，另外三名傷者被送往當地醫院。

警局17日下午公告，其中一名女性傷者因傷勢過重不幸死亡，一名嬰兒傷者仍在搶救中，未脫離生命危險。

舊金山市長布里德（London Breed）到現場後表示，「事故是一場悲劇，目前的目標是聯繫死者家庭，希望並祈禱她們能夠從這場悲劇中走出來。」

一輛失控的汽車突然偏向人行道，最終撞向公交車站，導致三人死亡，兩人重傷。(abc 7電視截圖）

警局副警長拉薩（David Lazar）表示，案件正在調查中，了解案件過程仍需要時間。「警員需要確定案件發生時，受害者和司機的行為，這將會花費一些時間。」

當地居民巴克（Doris Barker）表示，她一生都在West Portal社區生活，她聽到事故發生引起的噪音和騷亂，但從未想到造成如此嚴重的悲劇。她表示，社區路口都有「停止」標識，司機通常會小心慢速通過。「我只是希望，事故不是因為酒精或藥物引起的。」

另一位居民表示，事發路口車流人流繁忙，但並不會混亂。「社區居民會穿過十字路口乘坐公交車或地鐵 ，公交車站往往會有人等待，尤其是這個陽光明媚的周末。」

舊金山公共安全倡議人士博恩海默（Luke Bornheimer）表示，交通死亡事故本是可以避免的，今天的悲劇證明該路段存在交通隱患，需要城市建設更醒目的交通標識。

他提議，交通局應該永久性關閉這個路口，禁止所有車輛通行，同時研究道路改進措施，防止相似的事故和悲劇重演，並提高周邊公共交通運營的效率和可靠性。

舊金山市府曾在2014年提出「零事故願景」(Vision Zero），意在2024年將交通事故死亡事故清零。計畫提出後，除2017年及2018年的死亡人數降至20人和23人以外，其餘年份維持在30人左右，其中2022年達到歷史最高的39人。

博恩海默表示，尚不清楚本次事故的傷亡人數是否會計入該願景中，但這都將為交通安全提供慘痛的教訓。