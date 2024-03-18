我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

慶聖派翠克節 愛爾蘭綠席捲灣區 不少華人勞工後裔參與

記者王子涵／舊金山報導
舊金山慶祝173屆聖派翠克遊行。（取自舊金山旅遊局）
舊金山慶祝173屆聖派翠克遊行。（取自舊金山旅遊局）

每年的3月17日是紀念愛爾蘭守護神聖派翠克（Saint Patrick）的節日，這項傳統成為愛爾蘭文化的全球性慶祝。在北加州的灣區，慶祝聖派翠克已經成為跨越百年的傳統。

舊金山市政廳閃亮著標誌性綠色，慶祝173屆聖派翠克遊行。（取自舊金山旅遊局X平台...
舊金山市政廳閃亮著標誌性綠色，慶祝173屆聖派翠克遊行。（取自舊金山旅遊局X平台）

舊金山市在16日首先舉行了盛大的第173屆聖派翠克遊行。作為18世紀修建美國首條跨洲鐵路的參與者，大批愛爾蘭人來到舊金山，與華人一到完成了鐵路的修建。當天，超過1萬人身穿標誌性的綠色衣服走過市場街慶祝，其中不少華裔勞工的後裔也參與遊行，回憶華人與愛爾蘭人共同奮鬥的歷史。

愛爾蘭駐舊金山總領事Elizabeth Creely表示，華人與愛爾蘭人的共同勞動，讓舊金山如今的繁榮變為可能。

遊行主辦者奎恩（James Quinn）說：「這就是舊金山。愛爾蘭人和華人手挽手150年，建造了我們的城市。」

與愛爾蘭首都同名的東灣的都柏林市（Dublin），也舉行了盛大的遊行慶祝儀式。(...
與愛爾蘭首都同名的東灣的都柏林市（Dublin），也舉行了盛大的遊行慶祝儀式。(都柏林市府提供）

與愛爾蘭首都同名的東灣的都柏林市（Dublin）也舉行了盛大的遊行慶祝儀式。在16日晚，由200架無人機組成的燈光秀為該市主要的愛爾蘭裔社區帶來了節日的氣氛。

17日上午，超過250個藝術家和小商業攤位在都柏林市中心慶祝，人們喝著健力士啤酒（Guinness），吃著傳統的愛爾蘭料理，培根和捲心菜，享受陽光明媚的周末時光。

舊金山 華人 加州

上一則

吸毒者愛甜食稱可填補飢餓感 學者：糖與毒癮存在關聯

下一則

電費猛漲舊金山電動車仍有增無減 與消費者一觀念有關

延伸閱讀

家長學生多年抗議 舊金山10所初中今秋恢復代數I課程

家長學生多年抗議 舊金山10所初中今秋恢復代數I課程
灣區旅遊展 台灣館亮相 推赴台旅行

灣區旅遊展 台灣館亮相 推赴台旅行
灣區委員會慶新年 布里德再提熊貓外交

灣區委員會慶新年 布里德再提熊貓外交
灣區旅遊暨冒險展 台灣館免費抽機票

灣區旅遊暨冒險展 台灣館免費抽機票
金山灣區媽媽教室 春季課表出爐

金山灣區媽媽教室 春季課表出爐

熱門新聞

哈克高中華裔學生李文婷和她的參展作品。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷學生科技展 課外思維試金石 評委：部分作品具博士水平

2024-03-15 02:20
舊金山灣區台裔創業家Olivia Chen（左）與夥伴Pauline Ang針對大眾需求打造植物性奶茶，除茉莉花、紫薯等口味外，還有市面上唯一一款直接以「台灣風味」命名的奶茶（Taiwan Style Black Milk Tea）。（中央社）

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

2024-03-12 01:36
余鶯鶯生前與丈夫伊格居住在南灣的富裕小鎮洛斯蓋圖。（記者葛歆睿 / 攝影）

洛斯蓋圖殺妻拋屍案開庭 嫌犯當庭注視受害者家人

2024-03-15 22:33
特斯拉Cybertruck是這間咖啡小舖的電力來源。（記者徐蓓蓓╱攝影）

特斯拉電力足 夫妻經營南灣Cybertruck咖啡店受歡迎

2024-03-11 21:45
灣區知名活動家孫曉光(左)去世。右為楊安澤。（本報檔案照）

楊安澤競選團隊成員 灣區華人政治活動家孫曉光去世

2024-03-14 17:31
過去一個多星期以來，聯合航空客機發生多次緊急狀況迫降，多是往返舊金山機場班機 。（美聯社）

聯航往返金山客機1周狀況連連 安全性受質疑

2024-03-14 02:22

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事