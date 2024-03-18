慶聖派翠克節 愛爾蘭綠席捲灣區 不少華人勞工後裔參與

舊金山慶祝173屆聖派翠克遊行。（取自舊金山旅遊局）

每年的3月17日是紀念愛爾蘭守護神聖派翠克（Saint Patrick）的節日，這項傳統成為愛爾蘭文化的全球性慶祝。在北加州 的灣區，慶祝聖派翠克已經成為跨越百年的傳統。

舊金山市政廳閃亮著標誌性綠色，慶祝173屆聖派翠克遊行。（取自舊金山旅遊局X平台）

舊金山 市在16日首先舉行了盛大的第173屆聖派翠克遊行。作為18世紀修建美國首條跨洲鐵路的參與者，大批愛爾蘭人來到舊金山，與華人 一到完成了鐵路的修建。當天，超過1萬人身穿標誌性的綠色衣服走過市場街慶祝，其中不少華裔勞工的後裔也參與遊行，回憶華人與愛爾蘭人共同奮鬥的歷史。

愛爾蘭駐舊金山總領事Elizabeth Creely表示，華人與愛爾蘭人的共同勞動，讓舊金山如今的繁榮變為可能。

遊行主辦者奎恩（James Quinn）說：「這就是舊金山。愛爾蘭人和華人手挽手150年，建造了我們的城市。」

與愛爾蘭首都同名的東灣的都柏林市（Dublin），也舉行了盛大的遊行慶祝儀式。(都柏林市府提供）

與愛爾蘭首都同名的東灣的都柏林市（Dublin）也舉行了盛大的遊行慶祝儀式。在16日晚，由200架無人機組成的燈光秀為該市主要的愛爾蘭裔社區帶來了節日的氣氛。

17日上午，超過250個藝術家和小商業攤位在都柏林市中心慶祝，人們喝著健力士啤酒（Guinness），吃著傳統的愛爾蘭料理，培根和捲心菜，享受陽光明媚的周末時光。