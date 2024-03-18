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電費猛漲舊金山電動車仍有增無減 與消費者一觀念有關

記者李怡/舊金山報導
舊金山市內傳統汽車品牌的電車不斷增多。（記者李怡/攝影）
舊金山市內傳統汽車品牌的電車不斷增多。（記者李怡/攝影）

今年太平洋瓦電（PG&E）再調漲費率超過20%，汽車電氣化支持者曾擔心，不斷上漲的電費可能會導致人們不願放棄汽油車。記者走訪舊金山發現，街道上各汽車品牌的電動車不斷增加，且城市內的充電樁和充電站的擁擠程度有增無減，經了解發現，舊金山消費者購買電動車的驅動力是因為超前的環保意識，而非受到電費價格驅動。

舊金山市內大型電車充電站，3月陸續開放。（記者李怡/攝影）
舊金山市內大型電車充電站，3月陸續開放。（記者李怡/攝影）

舊金山作為灣區高科技公司聚集的聖地，諸多領先於世界的新技術新事物在這裡誕生，購車者的消費意識和消費環境成為引領全州的趨勢。

為了應對氣候變遷，加州不斷鼓勵居民購買電動車，並計畫在2035年停止銷售新燃油車，政策還規定在加州銷售的汽車品牌必須有電動車搭配銷售，燃油車才可以在加州市場內出售。且州府還會為年收入低於30萬的家庭進行7000元到1萬元的電動車購車補貼。

在這一系列政策的推動下，讓舊金山的電動車保有量迅速增加，記者走訪位於半島，距離舊金山13英里的聖布魯諾市（San Bruno）的傳統汽車品牌現代汽車銷售大廳發現，2024年上市的新款車輛中，電動車占到陳列總量的三分之二，平價系列到中高檔車係，均以電動車為主，只有幾款大型家用和七座SUV車型，和三萬元左右的基礎款陳列的是汽油車。

據不願意透露姓名的銷售人員表示，之所以呈現這樣的陳列和銷售趨勢，主要是因為加州的2035年計畫政策趨勢，除了消費者購買電車可享受到政府補貼的同時，還可以享受到多種多樣的金融貸款政策，他舉例說明了現代其中一款電車，如享受金融三年租賃，每月只需要付180元貸款，即可開上電動車，再加上即使電費上漲，電車每月的充電費用只是燃油價格的三分之一不到。

消費者在購買電車時最大的顧慮是，開長途充電不方便。對於這一困擾，電車銷售方的回應是，現在銷售的電車系統，多數都會提供充電樁查詢系統，且如果設置了路線目的地，系統還會幫忙設計在哪個充電站充電等服務。

記者走訪舊金山的充電站發現，位於市中心全時超市和Safeway廣場的一些公共充電站，時常爆滿需要停車等候30分鐘以上，在舊金山有多個集中式的充電服務中心在3月開放，受到市民歡迎。

據舊金山市民Jack Larsion表示，自己在租賃使用了三年的電動車後，在今年3月購買了一輛電動車，原因是在使用車輛期間，親身感受到，電車加速快，輕便且節能環保的優勢，開電動車後讓他再也受不了啟動汽油車時尾氣的味道了。他說，「購買電動車，是為了環保意識和減碳的理念買單。」

電動車 舊金山 加州

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