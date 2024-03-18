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吸毒者愛甜食稱可填補飢餓感 學者：糖與毒癮存在關聯

編譯組╱綜合報導
芬太尼使用者稱，高糖分有助於他們度過痛苦的戒斷症狀。（美聯社）
芬太尼使用者稱，高糖分有助於他們度過痛苦的戒斷症狀。（美聯社）

近來，糖果、巧克力和冰淇淋被披露成為舊金山芬太尼（fentanyl）和其他非法毒品吸食者的最愛，成為該市非法街頭市場上最受歡迎的產品。食用者們稱，它們填補了飢餓感的空缺，能養活人，也能讓人安心。芬太尼使用者告訴「舊金山標準報」（San Francisco Standard），高糖分有助於他們度過痛苦的戒斷症狀。一些人說，他們經常好幾天不吃真正的食物，而是靠吃Starbursts、Snickers 和一品脫冰淇淋度日。

然而，專家表示，這樣的飲食習慣很可能會加重城市街頭的精神疾病症狀。

史丹福大學的肥胖症內科醫生兼精神病學家塞西（Shebani Sethi）表示，依賴糖分獲取營養，會導致人的大腦活動變慢，助長妄想症。

塞西說，她親眼看到精神分裂症患者在改變飲食習慣後，幻覺明顯減少。

「不幸的是，他們吃的東西都是廉價的、加工過的，而且很容易買到。如果我們治療這些代謝問題，我們就能改善大腦健康，」她說。

但在城市街頭吸毒的人說，糖往往是他們的救命稻草。一袋糖果比其他食物更容易攜帶，很容易偷到，或者花幾塊錢就能買到。雖然冰淇淋會融化，更難儲存，但有些人認為值得冒險，因為它實在太美味了。

加拿大Guelph大學（University of Guelph）成癮科學研究員萊里（Francesco Leri）說，他的研究發現，糖與吸毒成癮之間存在關聯。

萊里說，喜歡吃奧利奧（Oleo）的實驗鼠比喜歡吃米餅（rice cake）的實驗鼠更容易吸食古柯鹼（cocaine）。他說，這可能說明有些人更渴望像糖果和毒品可以帶來的短期興奮。

「禁令不起作用，糖果無論如何都賣得出去，這是一大商機，」萊里說。「教育是我們能做的最好的事情。」

萊里說，他自己的兒子雖然健康活潑，但吃太多奧利奧，這讓他很擔心。

萊里說：「我就是這樣對待我的兒子的，我不會告訴他不要買奧利奧，但試著向他解釋我所知道的這些行為。」

一些無家可歸者告訴「標準報」，他們不經常吃飯是因為他們太自尊而不去食物銀行，或者因為免費食物不好吃。還有一些人則因為有毒癮或精神疾病而忽略了飢餓的痛苦。

「每個人都有自己的惡習，無論是糖果、性、毒品還是其他什麼，」從上世紀80年代起就在這座城市的街頭流浪的亨利〈Shauna Henry）說。「也許我們需要一個針對糖果的12步療法。」

毒品 舊金山 史丹福大學

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