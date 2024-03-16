聖荷西消防局 遭闖入又被攻擊

3月2日有人闖入聖荷西消防局位於市中心的8號消防站，偷走了設備和個人財產。(取自聖荷西市府網站）

最近發生的兩起事故，讓聖荷西 消防員質疑他們的工作除了撲滅大火之外還有什麼危險。

據聖荷西焦點（San Jose Spotlight）報導，3月2日，有人闖入聖荷西消防局位於市中心E. Santa Clara Street的8號消防站，偷走了設備和個人財產。 幾天后，一名消防員在回應報警聖他克拉拉縣少年觀護所（Juvenile Hall）的報警時遭到攻擊並受傷。消防局正在尋求提高消防員工作時的安全性，工會希望看到結果。

聖荷西消防局局長薩皮恩（Robert Sapien）表示，SJFD正在與聖縣緩刑部門進行溝通，以更好地確保消防員應對緊急情況時的人身安全。

聖荷西消防員公會Local 230 主席塔特爾（Matt Tuttle）表示，這次闖入消防站對於消防員來說，就像闖入自己的家一樣，尤其是因為消防員一生中有三分之一的時間是在消防站度過的。 他補充說，雖然消防員的工作「本質上是危險的」，但這些事件會帶來意想不到的危險，可能會干擾工作。

「我們不應該擔心我們的消防局是否被闖入，我們應該擔心下一個撥打 911 尋求幫助的人。」塔特爾告訴聖荷西焦點。

塔特爾還說，這並不是消防站第一次被闖入，需要採取更多措施來保護消防站在未來免受類似事件的影響。他指出，一些車站有開放的後部區域，因此可能需要安裝安全門。 他也表示，工會願意探索其他安全功能，例如更多的照明或攝影機。