美港合作粵劇 市府頒榮譽獎項

粵劇演員們收到市長布里德頒發的榮譽獎項。（記者楊逸辰／攝影）

香港 經濟貿易辦事處15日在華埠 大明星戲院（Great Star Theater）舉辦名爲「粵·港·美 名伶閨秀大匯演」的香港傳統藝術粵劇演出活動，舊金山 市長布里德、舊金山市議員陳詩敏、香港經濟貿易辦事處主任曾舜雯出席活動。

本次活動匯集了來自香港的四名粵劇青年精英演員梁振文、梁芷萁、周洛童和陳景銣，與美國灣區本地粵劇名伶歐凱明、黎駿聲、何小波等，實現美港合作共同演繹中華傳統文化。這次中午上演的是《紫釵記之花前遇俠》、《鐵馬銀婚之攻城》、《帝女花之庵遇》等名曲選段，夜場晚六點還上演了《夢斷香銷四十年》全劇。

市長布里德表示，大明星劇院是舊金山華埠的一處非凡的文化場所，能夠將粵語文化名人、演員、歌手和音樂家匯集在一起，令觀眾欣賞美妙的粵語文化，這樣的經歷難能可貴。更加重要的是，這裏能夠使粵語故事、粵語文化、粵語歷史流傳下來而不被遺忘，更何況是以這樣一種藝術風格的形式來慶祝這些文化。隨後，她為現場演出的演員和演出的負責人們頒發了來自市府的榮譽獎項。

曾舜雯主任表示，本次演出活動是香港和美國進行文化藝術交流的一次很好的機會，也是在美國推廣香港藝術文化的良好機遇。這次演出將香港的演員們和藝術家們帶來美國，特別是能讓那幾位青年演員來和美國的觀眾見面，這是她最覺得慶幸的事情。她希望將來更多的年輕人能夠投入粵劇事業，也希望香港能夠在未來的發展中變成一個更加繁榮的文化中心，更希望美國的各位觀眾將來能夠來香港參觀。