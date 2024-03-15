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灣區旅遊暨冒險展 台灣館免費抽機票

記者江碩涵／聖荷西報導
中華民國交通部觀光署3月16、17日參與北加州最大的「灣區旅遊暨冒險展(Bay Area Travel & Adventure Show)」，歡迎民眾參加，此為前次參展示意。（主辦單位提供）
中華民國交通部觀光署3月16、17日參與北加州最大的「灣區旅遊暨冒險展(Bay Area Travel & Adventure Show)」，歡迎民眾參加，此為前次參展示意。（主辦單位提供）

中華民國交通部觀光署(Taiwan Tourism Administration)將於3月16、17日參與北加州最大的「灣區旅遊暨冒險展(Bay Area Travel & Adventure Show)」，現場活動豐富，有舊金山-台北豪經艙來回機票及台灣觀光旅遊好禮包等抽獎，歡迎民眾參加。

中華民國交通部觀光署3月16、17日參與北加州最大的「灣區旅遊暨冒險展(Bay ...
中華民國交通部觀光署3月16、17日參與北加州最大的「灣區旅遊暨冒險展(Bay Area Travel & Adventure Show)」，歡迎民眾參加。（主辦單位提供）

觀光署表示，今年是觀光署升格後首次參展，以文創Q版龍虎塔造型凸顯觀光亮點，運用創意設計串連野柳女王頭和蓮池潭龍虎塔，呈現台灣從北到南的豐富景點，藉由視覺設計引導學習台灣自然美景及人文風光，每個角落都是最佳的#ShowMeTaiwan打卡點。

旅展期間，台灣館每日整點推出互動體驗活動，包含排灣族玻璃串珠手鍊、美濃客家油紙傘...
旅展期間，台灣館每日整點推出互動體驗活動，包含排灣族玻璃串珠手鍊、美濃客家油紙傘的紙傘彩繪等。（主辦單位提供）

旅展期間，台灣館每日整點推出互動體驗活動，包含排灣族玻璃串珠手鍊、美濃客家油紙傘的紙傘彩繪、書法家撰寫個人化書籤，以及台灣最好玩的夜市彈珠台，VR沈浸式體驗多元台灣觀光，展現台灣活力、特色文化和好客精神。

旅展期間，台灣館每日整點推出互動體驗活動，台灣最好玩的夜市彈珠台，VR沈浸式體驗...
旅展期間，台灣館每日整點推出互動體驗活動，台灣最好玩的夜市彈珠台，VR沈浸式體驗多元台灣觀光，展現台灣活力、特色文化和好客精神。

觀光署的旅遊推廣夥伴中華航空、長榮航空、星宇航空、Mango Tours、Gala Holidays & Tours 、SITA World Tours、Fukuman鍋燒意麵等，將提供旅遊限時優惠、美食體驗及旅行台灣好康措施的旅遊攻略；致力推動T-POP熱舞的福爾摩沙小分隊，也將代表台灣觀光在大會主舞台熱力演出，歡迎民眾參加活動。

時間：3月16日上午10時至下午5時；17日上午11時至下午4時。

地點：Santa Clara Convention Center（地址：5001 Great America Pkwy, Santa Clara, CA 95054）。

位置：台灣館攤位#407，位於大門入口處。

更多細節可上網：https://travelshows.com/shows/san-francisco-bay-area/

觀光 中華民國 加州

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