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政要訪安老自助居 警告祈福黨詐騙再現

記者楊逸辰╱舊金山報導
安老自助處的老年居民出席當天活動。（記者楊逸辰╱攝影）
安老自助處的老年居民出席當天活動。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山市長布里德和地檢長謝安宜13日來到安老自助處在West Portal的園區，提醒各位老年居民，在新春時期盛行的祈福黨（Blessing Scams，又稱金光黨）騙局最近又重新出現在城市街道上。

「對我來說，沒有甚麼比確保你們每個人都安全更重要的了。」布里德向居民們介紹了舊金山警局與安老自助處合作自2021年開始實行的老年人陪護計畫（Senior Escort Program），在老年人外出時派人陪護。

這一計畫自2021年來，已經幫助了超過2000位安老自助處的老年居民。她提到最近再度出現的祈福黨騙局，並表示，不幸的是最近老年居民又一次被詐騙犯列為目標。

謝安宜表示，最近地檢長辦公室已經收到了多起關於這類詐騙的消息。「我們想像有人要偷竊我們的東西時，總會想到那種穿著嚇人的人。但這種詐騙犯與那種印象完全相反，他們讓你們覺得熟悉又舒適，假裝樂於助人，和你們説著相同的語言。這正是你們要提防向你們詢問私人問題的陌生人的原因。」

舊金山警方和地檢出敦促華人社區的所有成員，對聲稱可以解除詛咒或疾病的陌生人、或那些提供「净化」儀式的人保持懷疑。他們會讓居民在儀式中必須提供現金和貴重物品。

祝福騙局本質上是誘餌和轉換計畫，主要針對只會説一種語言的華裔女性。犯罪者聲稱可以解除詛咒、疾病或鬼魂。騙子提出要舉行「净化」或「祝福」儀式。其中必須「祝福」現金和貴重物品。在祝福儀式期間，受害者的貴重物品會被交換。

謝安宜建議，在居民們想要向陌生人遞出錢財之前，先和家人商量如果感覺自己即將受到詐騙，就應馬上離開，撥打911報警。除此之外，出門的時候盡量和人結伴出行，注意那些對展現奇怪興趣的陌生人。

在最近的兩起案件中，嫌疑人被描述爲一名在50到60嵗之間的亞裔男性，和兩名年齡在30嵗出頭至60歲之間的亞裔女性。据描述，所有嫌疑人都有黑色頭髮和棕色眼睛，經常戴著遮住嘴巴的面具。

謝安宜指出，如果被詐騙，請大膽明確地報告警察，千萬不要因為覺得自己被騙愚蠢，而將事情掩蓋。「沒什麼好羞恥的，這樣的事情可能在任何人身上發生。」謝安宜強調，居民更不用擔心報案信息會被告知政府，從而被公開或者被人查到，警局收到的這類報案信息不會和政府分享。

地檢長謝安宜警告祈福黨詐騙再度出現。（記者楊逸辰╱攝影）
地檢長謝安宜警告祈福黨詐騙再度出現。（記者楊逸辰╱攝影）
市長布里德表示，不幸的是最近老年居民又一次被詐騙犯列為目標。（記者楊逸辰╱攝影）
市長布里德表示，不幸的是最近老年居民又一次被詐騙犯列為目標。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山 亞裔 華人

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