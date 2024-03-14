笛洋博物館 3/16開展名攝影師佩恩作品

展覽組織策展人阿克介紹本次攝影展。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山 笛洋（de Young）藝術博物館 將在16日起舉辦著名攝影師佩恩（Irving Penn）攝影展。

佩恩被廣泛認為是 20 世紀最偉大的攝影師之一，以其簡約的美學、堪稱典範的版畫和藝術實驗而聞名。他曾作為是「Vogue」雜誌60多年的照片貢獻者。他徹底改變了戰後時期的時尚攝影，將模特置於中性背景下，強調他們的姿勢和表達。佩恩以其具有洞察心理的肖像畫而聞名，也是一位多產的藝術家。他所拍攝的傳奇影星奧黛麗·赫本（Audrey Hepburn）的寫真，是佩恩最富盛名的作品之一。

這次笛洋藝術博物館中佩恩的大型回顧展捕捉了鏡頭背後充滿活力的職業生涯的每個時期，從 1930年代末開始，一直持續到他去世時21世紀的第一個十年。本次展覽匯集了大約 175 件作品，包括佩恩為名人、文化人和工人及其行業工具創作的肖像；抽象裸體和早期紀實街景；時尚研究和細緻的靜物畫，以及這次專門展示佩恩在 1967 年舊金山「愛之夏運動」（Summer of Love）時期捕捉的照片。

舊金山美術館館長兼執行長坎貝爾(Thomas Campbell) 表示：「很高興在舊金山舉辦迄今為止最廣泛的作品回顧展，舊金山是逆向文化運動（the countercultural movements）的中心，佩恩在1967 年愛之夏運動拍攝的充滿活力的照片中巧妙地捕捉到了這一點。這些圖像的能量強調了灣區 文化在美國乃至全世界的長期影響。」

早在攝影被廣泛認可之前，佩恩就將攝影視為一門美術，將細緻的構圖與觀察人類表達、態度和舉止的不可思議的天賦結合起來。展覽展示了不少佩恩拍攝的銀幕領導人物的照片，包括美國影星赫本。但佩恩的平等主義精神和高度的攝影敏感性使他拍攝的日常人物肖像——商人、街頭小販和秘魯庫斯科的居民，同樣感人而有力。

「佩恩拍攝的愛之夏時期西海岸居民照片，捕捉到了令人振奮的社會變革時刻，永遠改變了灣區的文化景觀，」展覽組織策展人阿克( Emma Acker) 說，「美術館對佩恩的展示包括對這些肖像的更多選擇，強調了我們博物館處於 20 世紀 60 年代逆向文化運動中心的位置。」