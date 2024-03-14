矽谷初選 台裔陳柔恩聯邦眾議員出線無懸念

聖他克拉拉縣3月5日初選，最新統計收到38萬792張選票，投票率37.16%。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷所在的聖他克拉拉縣3月5日初選的結果基本已經明朗。17選區聯邦眾議員 選舉中，初次參選的台裔共和黨 人陳柔恩(Anita Chen)表現亮眼，出線已無懸念。

聯邦參議員選舉中處於前兩位的謝安達（Adam Schiff)和共和黨人加維（Steve Garvey)，在矽谷得票率分別為38.29%和20.71%。

聯邦眾議員選舉中16選區由聖荷西前市長李卡多領跑，加州眾議員羅達倫(Evan Low)與聖他克拉拉縣議員史密提恩(Joe Simitian)仍處於拉鋸狀態。17選區現任聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna)和陳柔恩（Anita Chen)出線已無懸念。18選區現任聯邦眾議員羅芙根（Zoe Lofgren)和共和黨候選人何南德茲（Peter Hernandez)應該會出線；19選區現任聯邦眾議員帕納塔（Jimmy Panetta)和共和黨候選人安德森（Jason Michael Anderson)位於前兩位。

州議會方面，13選區現任州參議員貝克爾（Josh Becker)與共和黨對手格魯（Alexander Glew)處於前兩位；15選區現任州參議員柯提斯（Dave Cortese)與共和黨對手霍威爾（Robert Paul Howell)處於前兩位；23選區處於前兩位的是現任州眾議員波爾曼（Marc Berman)與同為民主黨 的巴洛阿圖市議員顧錦珍（Lydia Kou)；24選區現任州眾議員李天明（Alex Lee)與共和黨對手布朗頓（Bob Brunton)會進入下一輪；25選區民主黨人卡拉（Ash Karla)和共和黨人斯卓（Ted Stroll)處於前兩位；26選區羅達倫長期副手安沛倫（Patrick Arhrens)目前領跑，處於第二位的也是一位民主黨人斯里克里士南（Tara Sreekrishnan)。28選區和29選區都只有兩位候選人。

地方層面，聖荷西選舉中，現任市長馬漢（Matt Mahan）以超過86.66%的得票率提前宣布了勝利；羅培茲（Joe Lopez)領先第二區市議員選舉。科恩（David Cohen)領先第4區市議員選舉。穆卡西（Michael Mulcahy)領先第6區市議員選舉；坎德拉斯（Domingo Candelas)領先第8區市議員選區；凱西（George Casey)領先第10區市議員選舉。

縣府層面，杜恩（Betty Duong)領跑聖縣議會第2區議員選舉；第三區議員李洲曉(Otto Lee)在沒有競爭對手的情況下自動連任；第5區前山景城市長安倍-古賀(Margret Abe-Koga)當選應無懸念。

法院方面，縣高等法庭第五庭法官博雅斯基（Jay Boyarsky)當選應無懸念。他此前擔任首席助理地方檢察官長達29年。