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聖荷西Valley Fair購物中心 大增精品店

編譯組╱綜合報導
聖荷西Valley Fair購物中心擴大精品系列引進新商家，顯示南灣地區零售業強勁。(取自Westfield Valley Fair臉書)
聖荷西Valley Fair購物中心擴大精品系列引進新商家，顯示南灣地區零售業強勁。(取自Westfield Valley Fair臉書)

聖荷西「Westfield Valley Fair」購物中心正透過增加更多精品商店，擴大其奢侈品店家數量，顯示南灣正成功應對灣區其他地區的零售困境。

購物中心部分精品零售商已經開門營業、另一部分正在努力爭取今年稍晚在這家位在880州際公路與Stevens Creek大道交會處附近的大型購物中心開業。與州長同姓的Westfield Valley Fair資深總經理紐森(Sue Newsom)表示，購物中心一直擁有強大精品系列商家，隨著新店加入，真正完善精品系列商店。

2020年3月，Valley Fair宣布耗資11億元的購物中心擴建項目第一階段，此行動充滿慶賀與不確定性，就在同一個月，新冠疫情開始動搖全球經濟。時機不佳，因為州與地方政府機構很快施行大規模企業關閉，防止病毒傳播，封鎖影響購物中心與其他許多商業中心。

然而，根據購物中心主管透露，即使在因疫情封鎖期間，直至後來限制取消，Valley Fair仍新增或改建超過25家精品零售店。

Valley Fair奢華精品店最新店家包括：

•范倫鐵諾(Valentino)，男女時裝店。此品牌在南灣唯一一家、北加州第二家。

•Fendi。此店在北加州第二家、也是南灣第一家。

•Loewe。

•Marc Jacobs，經大規模整修後，最近重新開業。

•Louis Vuitton，經過全面改造，預計將於今年底前開業。

其他精品店還包括Burberry、Panerai、IWC Schaffhausen、積家(Jaeger-LeCoultre)、迪奧(Christian Dior)、Christian Louboutin、Tiffany & Co.、Versace、卡地亞(Cartier)、巴黎世家(Balenciaga)、TAG Heuer。

改造後的購物中心也提供獨特體驗的商家，例如在ShowPlace ICON Theater & Kitchen觀賞以美食為主的電影、「Bowlero」結合保齡球與夜總會、Apple Store，以及義大利美食廣場「Eataly」。

Valley Fair擴張也取得回報，自疫情爆發與停工造成困難期間，獲得明顯反饋。Westfield Valley Fair主要所有機構「Unibail Rodamco Westfield」執行長特李坦(Jean-Marie Tritant)數周前在分析師電話會議表示，美國業務在客流量與銷售表現良好，2022年成長3%。

購物中心總經理紐森指出，Valley Fiar客流量與零售量上升，整體水平已遠超過疫情前水平，也遠高於美國其他地區購物中心的平均增幅。

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