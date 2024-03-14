紐約人壽10華裔 成立「旗開得勝」合作服務

「旗開得勝」成員身處加州、紐約、德州等華人集中的市場，能夠有更多資源，希望打造成全美華人社區理財服務的第一品牌。（記者葛歆睿╱攝影）

紐約人壽保險 10位不同區域的華裔代理人日前宣布成立「旗開得勝（OpenWin）金融與保險服務有限責任公司」，以便成員之間資源互通、專長互補，從而更好地為華人 社區服務。

「旗開得勝」的發起人蕭朱玲（Julia Hsiao）是灣區一名擁有27年從業經驗的紐約人壽保險代理人，她在去年被福布斯評為全加州 第一名、全美第11名的金融顧問。她介紹，初始成員都參加了同一個學習小組，每周花1-2小時交流並互相學習，去年決定以一個全新的品牌成立聯盟，透過合作與傳承幫助客人。

蕭朱玲指出，「旗開得勝」成員身處加州、紐約、德州等華人集中的市場，能夠有更多資源，為一家三代居住在不同地區的客人提供更多服務和保障，幫助客人做傳承。同時「旗開得勝」團隊橫跨老中青三代，每個人背景不同，各有專長，相信大家的經驗能夠互相結合，把這份事業傳承下去。

來自洛杉磯的金東哲（Ryan Jin）加入紐約人壽已有八年。他移民前曾在上海一家歐洲公司做採購經歷管理供應鏈，如今轉型做家庭管理，為南加州高淨值客人進行財務與稅務規劃。他說，大部分保險代理人都是獨自運轉，「旗開得勝」在華人市場中開創先河，相信一個人可以走得快，但是一群人可以走得久。

負責休斯頓與鳳凰城市場的鹿凌封，以前在銀行工作，七年前加入紐約人壽。他說，隨著越來越多高淨值人群移民美國，系統化的資產管理規劃需求越來越多、越來越複雜，因此需要更強大的團隊來提供幫助和支持。此外，不同的城市有不同的法律法規，團隊成員聯合在一起會給客戶提供更多元化、最前沿的信息、和最優質的服務。希望把「旗開得勝」打造成全美華人社區理財服務的第一品牌。

「旗開得勝」團隊中灣區本地的有三位，蕭朱玲是稅法律師，擅長結合法律、税、和財務上的知識，為資產額高的客人做資產傳承、退休和理財規劃。數學系出身的黃媛媛（Luka Huang），有11年投資銀行市場風險管理經驗，主要服務矽谷中年有孩子的工程師家庭。主做東灣華人市場的童秀寶（Charlotte Tong），曾在安永會計做審計，一年前加入紐約人壽。

另一位來自洛杉磯的成員張灝邱（Leona Zhang），她是00後，也是團隊中最年輕的，畢業於柏克萊加大，有人資管理經驗，主要服務在校或剛畢業的大學生以及小企業主。

西雅圖的王莘（Grace Wang），加入紐約人壽已有22年，她希望把從業以來遇到的困難與經驗分享給下一代，讓他們有所啟發，少走彎路。

達拉斯的代理人李長昕（Danny Li）加入紐約人壽13年，主要幫助年輕專業人士和家族企業做完整的財務、投資、與保險規劃等。

紐約的代理人徐子坤（Fay Xu）有華爾街投資背景，是特許金融分析師（Chartered Financial Analyst）持證人。她加入紐約人壽保險一年半，客戶主要是年輕專業人士。