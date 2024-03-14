加州全新地下水地圖 民眾可上網查閱

加州水局開發了在線的AEM數據查看器，人們可直接上網，對地下水流域和水層結果進行查閱。（加州水局提供）

本周是全國地下水日。為推動地下水知識，加州 水資源廳（DWR）日前宣布，全新的地下水地圖已完成，為將來惡劣天氣的應對提供幫助。加州水局並開發了在線的AEM數據查看器，民眾可直接上網查閱。

加州水資源廳表示，通過空中電磁測量技術（AEM）完成了對全州所有高級和中級地下水盆地的勘察。該技術基於直升機平台掃描地下1000呎的深度，將含水層結構可視化。

從2021年12月到2023年11月，州水局在95個地下水盆地收集了近16000哩的AEM數據，其數據對地下水補充項目、冬季降水補充和幹旱期抽取地下水等提供關鍵參考。

加州連年的乾旱導致地下水過度開採，AEM地圖找出最需要補充水資源的地下盆地，保持地下水的可持續性。

勘察完成的95個主要地下水盆地是1500萬人口的主要供水來源。尤其是在乾旱的年份，當地表水供應不足時，地下水的供應對於社區、企業、農業和環境都至關重要。

可持續地下水項目副主任格瑟林（Paul Gosselin）表示，加州將繼續投資 AEM等最新技術，為應對極端天氣做好準備。同時AEM項目將進入新的階段，擴大數據收集工作，並為地方水局提供支持。

為保證數據訪問的公平性，讓所有居民能夠看懂這些數據。加州水局開發了在線的AEM數據查看器，人們無需下載專業的軟件，可以在網頁上直接訪問，對地下水流域和水層結果進行查閱。人們可訪問加州自然資源局網站查閱：https://data.cnra.ca.gov/